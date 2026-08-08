Abdullah Al Salem, delantero del Al Qadisiyah saudí, zanjó su postura respecto a las informaciones que lo vinculaban con un traspaso al Al Hilal durante el actual periodo de fichajes, y aseguró su continuidad con el club y su concentración en la nueva temporada.

Al Salem afirmó en declaraciones al diario saudí "Asharq Al Awsat": "Estoy asentado y sigo en el Al Qadisiyah, y busco servirle. No sé absolutamente nada sobre esas ofertas".

El delantero del Al Qadisiyah añadió que las aspiraciones del equipo en la nueva temporada van más allá de la mera competición, y subrayó: "Nuestra ambición esta temporada es conquistar un título con el equipo".

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Al Salem elogió los preparativos que realizó el Al Qadisiyah durante el pasado periodo, y dijo: "La concentración en España fue todo un éxito", en referencia a la puesta a punto del equipo antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

Asimismo, el delantero del Al Qadisiyah alabó el trabajo que llevó a cabo la directiva del club durante las temporadas pasadas, y aseguró que la directiva realizó un gran esfuerzo en la construcción y el desarrollo del proyecto del equipo, y dijo: "La directiva del Al Qadisiyah trabajó mucho en las temporadas anteriores en el éxito del proyecto del club".

Al Salem cerró sus declaraciones subrayando que el Al Qadisiyah está ya cerca de recoger los frutos del trabajo anterior, y dijo: "Creo que esta temporada será la temporada de recoger los frutos", cerrando así la puerta a las especulaciones sobre su futuro con el equipo en la actualidad.