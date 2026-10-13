Comunicado oficial: el Borussia Dortmund resuelve el futuro de Kovac

El Borussia Dortmund anunció la renovación del contrato de su entrenador Niko Kovac hasta el 30 de junio de 2029, en un paso que confirma la continuidad de la colaboración entre ambas partes tras los resultados positivos que ha logrado el equipo bajo la dirección del técnico croata.

Según la página oficial del Borussia Dortmund, Kovac, de 54 años, firmó este martes un nuevo contrato con el club alemán, campeón de la Bundesliga en 8 ocasiones.

Asimismo, los asistentes técnicos Robert Kovac, de 52 años, y Filip Tapalovic, de 49 años, continuarán formando parte del cuerpo técnico del equipo.

Lars Ricken, director ejecutivo de asuntos deportivos del Borussia Dortmund, declaró: "Vamos por un camino muy bueno con Niko Kovac desde que asumió el cargo hace algo más de un año y medio. Ha seguido desarrollando al equipo de forma continua y goza de una gran aceptación dentro de nuestro club. La renovación del contrato de Niko representa además una señal clara de apuesta por la continuidad y la estabilidad en el Borussia Dortmund. Niko también sabe lo que significa para él el Borussia Dortmund y, por eso, llegamos rápidamente a un acuerdo para seguir el camino juntos".

Próximos partidos BOD Liga de Campeones 15:00 BVB Ver

Por su parte, Carsten Cramer, presidente de la dirección ejecutiva del club, aseguró que Kovac mantiene un fuerte vínculo con el Borussia Dortmund: "Niko Kovac tiene una gran vinculación con el Borussia Dortmund, y eso es lo que lo hace tan adecuado para nuestro club, junto a otros factores. Existe una gran sintonía entre Niko, su cuerpo técnico y la dirección deportiva, y eso resulta tranquilizador. En consecuencia, pudimos alcanzar un acuerdo conjunto y rápido sobre la continuidad de nuestra colaboración".

Kovac y su cuerpo técnico asumieron las riendas del Borussia Dortmund en la primavera de 2025, cuando el equipo ocupaba el undécimo puesto en la tabla de clasificación, antes de lograr en la última jornada de la temporada 2024-2025 asegurar su plaza en la Liga de Campeones de Europa.

La temporada pasada, Kovac llevó al equipo al subcampeonato de la Bundesliga, después de sumar 73 puntos, el quinto mejor registro de puntos en la historia del club.

Uli Bock, director deportivo del Borussia Dortmund, señaló: "Entre Niko y yo surgió una relación basada en la confianza desde mi primer día aquí. Niko trabaja con muchísima precisión y, además, transmite una sensación de calma a nuestro equipo gracias a su experiencia. Nos comunicamos casi a diario y trabajamos para dar los siguientes pasos con el equipo con el fin de lograr el éxito con el Borussia Dortmund".

Kovac ha dirigido hasta ahora 53 partidos como entrenador del Borussia Dortmund en la Bundesliga, en los que ha cosechado 114 puntos con el equipo, a un promedio de 2,15 puntos por partido. Ningún otro entrenador que haya asumido la dirección técnica del equipo ha logrado un promedio de puntos superior al del técnico croata.

Por su parte, Niko Kovac afirmó: "Hemos iniciado juntos un claro proceso de desarrollo, hemos puesto bases importantes para el futuro y queremos construir sobre ellas. Tenemos una visión clara sobre nuestro estilo de juego, la manera en la que el equipo debe mostrarse y lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Y lo decisivo es no conformarnos con lo que hemos conseguido, sino trabajar cada día para ser mejores. Vemos un gran potencial y tenemos la convicción de que podemos lograr mucho juntos, si seguimos trabajando con plena fe en lo que hacemos y con una gran determinación".



