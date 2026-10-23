Comunicado oficial del Bayern de Múnich sobre el estado de salud de Kompany tras desplomarse inconsciente

El club alemán Bayern Múnich anunció este viernes el traslado de su entrenador belga Vincent Kompany, de 40 años, al hospital para recibir atención médica, después de desplomarse inconsciente mientras seguía los entrenamientos del filial en las instalaciones del club.

Según informó el diario alemán Bild, el incidente se produjo tras finalizar la sesión de entrenamiento del primer equipo, cuando Kompany se dirigió a seguir los entrenamientos del Bayern Múnich sub-23, antes de perder el conocimiento y necesitar una intervención médica urgente.

El club bávaro confirmó, en un comunicado oficial, que Kompany se someterá a exámenes médicos completos en el hospital y permanecerá bajo atención médica, señalando que el cuerpo técnico se encargará de dirigir los entrenamientos y los partidos hasta nuevo aviso.

El Bayern Múnich dijo en su comunicado: «Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica el viernes, después de desplomarse inconsciente durante los entrenamientos del equipo amateur del Bayern Múnich, donde el entrenador del primer equipo seguía los entrenamientos del filial. Se someterá a exámenes completos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Hasta nuevo aviso, el cuerpo técnico se encargará de dirigir los entrenamientos y los partidos».

Eberl: la salud de Kompany es nuestra máxima prioridad

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Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, aseguró que el bienestar del entrenador belga se sitúa al frente de las prioridades del club, subrayando que se le proporcionarán todos los medios de atención y apoyo durante el periodo de tratamiento y recuperación.

Eberl dijo: «La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el Bayern Múnich haremos todo lo posible para garantizar su pronta recuperación. Vinnie recibirá toda la atención médica y el apoyo necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite».

Y añadió: «Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el Bayern Múnich le deseamos a Vinnie una pronta recuperación».