La ONU afirmó que los insultos racistas contra el capitán francés Kylian Mbappé en el Mundial 2026 muestran un problema estructural y pidió redoblar la lucha contra el racismo en el deporte.

En un comunicado oficial, la organización afirmó: «Los comentarios racistas e insultantes que la diputada paraguaya dirigió contra la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé fueron repugnantes, pero, lamentablemente, no son un caso aislado».

El comunicado añadía: «Las denuncias de incidentes racistas durante el Mundial de Fútbol de 2026 reflejan un fenómeno más generalizado en el fútbol y en el deporte en general».

Estas declaraciones se producen tras el partido Francia-Paraguay, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla describió a Mbappé como un «salvaje» y afirmó que «ni siquiera había aprendido a escribir».

Añadió: «En lugar de leche materna, se alimentaba de coco, y el ser más culto del que había oído hablar era el chimpancé», antes de calificarlo de «camerunés que finge ser francés, quejica, recién enriquecido, arrogante y feo».

También se burló del rendimiento de la selección francesa y afirmó que el equipo ganó «por pura casualidad», añadiendo que «lo único que muchos critican es que no abofetearan a Mbappé al final del partido».

El capitán francés respondió con un comunicado contundente en el que llamó a Amarela «mujer despreciable que no merece su cargo», afirmó que no representa al pueblo paraguayo y subrayó que no tolerará la difusión del odio y el racismo.

Aunque luego eliminó la publicación y admitió que era racista, se negó a disculparse y convocó una rueda de prensa para acusar a la FIFA de orquestar la crisis, antes de cerrar con un mensaje directo al delantero del Real Madrid: «No me subestimes, Mbappé».

El incidente generó numerosas reacciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó los comentarios racistas, reafirmó la solidaridad del fútbol con Mbappé y subrayó que este deporte debe seguir siendo un espacio seguro e inclusivo para todos, al tiempo que se mantienen los esfuerzos para erradicar el racismo tanto dentro como fuera de los campos.

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