Con la proximidad de las elecciones de la FIFA, previstas para marzo de 2027, Gianni Infantino, presidente del organismo internacional, ha recibido el apoyo de tres leyendas argentinas.

En medio de la creciente polémica en torno a la gestión de la Federación Internacional de Fútbol, Javier Pastore, Javier Zanetti y Esteban Cambiasso emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron la trayectoria del presidente de la FIFA.

Los tres exinternacionales argentinos destacaron el papel cada vez mayor que se ha otorgado a los jugadores desde que Infantino asumió las riendas.

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Escribieron en sus cuentas de Instagram: "A lo largo de la última década, hemos sido testigos del compromiso de la FIFA y del presidente Infantino con garantizar la representación de los jugadores en el mundo del fútbol, algo que antes no existía".

Según ellos, los jugadores actuales y retirados tienen ahora "una voz que se escucha y un papel activo" a través de su participación en distintos comités, proyectos y grupos de trabajo.

Esta postura llega en medio de una creciente oposición en torno a Gianni Infantino. Numerosos exinternacionales han pedido recientemente un cambio en la dirección de la FIFA, entre ellos los franceses Mikaël Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne y Jessica Houara-D'Hommeaux.

En contraposición, Pastore, Zanetti y Cambiasso defienden la estructura actual del organismo frente a esta oposición, afirmando: "Nuestras opiniones son escuchadas, y muchas iniciativas beneficiosas para el fútbol se están concretando gracias a nuestras aportaciones, ideas, proyectos y participación activa".

Esta declaración parece un importante respaldo público a Infantino en un momento en el que arrecian las críticas hacia su presidencia y se intensifica la pugna por el futuro de la gestión de la FIFA.

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