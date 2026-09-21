Comunicado oficial: cirugía urgente para una estrella de la Juventus tras sufrir una fractura en la mano

El club Juventus anunció que su delantero Randal Kolo Muani se sometió a una exitosa operación quirúrgica para tratar una fractura en la mano, tras la victoria por 2-0 ante el Atalanta.

El punta había sufrido la lesión durante un choque involuntario en el partido de ayer, que terminó con victoria en el marco de la Serie A y que se disputó en el estadio Allianz Juventus de la ciudad de Turín.

La lesión del jugador fue diagnosticada como una fractura en la falange proximal, lo que hizo necesario que se sometiera a una intervención quirúrgica y a una operación de fijación ósea.

La operación se llevó a cabo hoy en el centro J Medical de la ciudad de Turín, que forma parte del complejo Continassa del club, a manos del doctor De Loris Pigoli.

Kolo Muani podrá volver a los entrenamientos dentro de dos días, quedando así disponible para el entrenador Luciano Spalletti durante el parón internacional.

El exjugador del Paris Saint-Germain ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en los 6 partidos oficiales que ha disputado con la Juventus hasta ahora esta temporada.

La Juventus cuenta con una larga lista de ausencias que incluye a Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jérémy Poga y Jeff Ekhator.



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