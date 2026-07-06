Comunicado oficial: Alemania interviene en la crisis del «escándalo de Balugon» con una solicitud urgente sobre Trump

La Federación Alemana de Fútbol se ha visto envuelta en una crisis por la decisión de la FIFA de permitir al delantero estadounidense Fularin Balugun jugar los octavos de final del Mundial contra Bélgica tras anular su expulsión en el partido contra Bosnia y Herzegovina.

En las últimas horas ha crecido la presión sobre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien ya enfrenta duras críticas por la controvertida decisión. Ahora muchos exigen explicaciones.

La Federación Alemana de Fútbol exige saber si Infantino habló con el presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión del Mundial, para autorizar a Balogun.

Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, ha declarado: «La credibilidad de la FIFA está en juego».

En un comunicado oficial emitido este lunes, añadió: «La FIFA debe responder rápidamente a las informaciones que indican que la decisión de suspender la tarjeta roja que recibió el jugador estadounidense Fularin Balogun fue precedida por una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino».

Y concluyó: «Hay que disipar de forma rápida y contundente la impresión de que existe una influencia política efectiva en el deporte... La imparcialidad de la competición y la credibilidad de la FIFA están en juego».