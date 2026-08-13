Abdallah El Said, estrella del Zamalek, emitió un comunicado oficial para aclarar su postura respecto a su continuidad en el club blanco de cara a la nueva temporada, después de que circularan noticias sobre su deseo de retirarse.

Se generó mucha polémica durante los últimos días tras la ausencia de El Said (41 años) del campo de concentración del Zamalek en la preparación para la próxima temporada, debido a sus pagos atrasados, según numerosos informes de prensa.

Asimismo, Mohamed Abdel Hadi, agente de El Said, reveló que el jugador solicitó rescindir su contrato con el Zamalek y dijo a través de su página de Facebook: "Abdallah El Said solicitó oficialmente poner fin a su contrato con el Zamalek, debido a lo que considera un mal trato por parte de la junta directiva del club, ya sea a nivel moral o mediático".

Sin embargo, Abdallah El Said, exjugador del Al Ahly, el Ismaily y el Pyramids, aclaró todos los detalles en un comunicado oficial que emitió este jueves, en el que afirmó: "A la gran afición del Zamalek: desde el primer momento en que me uní a una gran entidad llamada Zamalek, me considero parte de esta gran familia, uno de los hijos de este gran club y uno más de sus aficionados. Lo que he vivido durante este periodo no fue simplemente trabajar sobre su césped en mi vida, sino que fueron las etapas más importantes de mi carrera futbolística en medio de esta afición, de la que solo he recibido amor y aprecio".

Y añadió a través de su página oficial de Instagram: "Todo lo que se ha difundido durante las últimas horas es completamente falso; nunca me rebelé contra el Zamalek, y la opción de marcharme nunca será la pérdida del Zamalek y su gran afición, pase lo que pase. Ha sido un honor estar aquí".

Y continuó: "Pensé en retirarme y poner fin a mi trayectoria futbolística con la camiseta que realmente amé, y es un momento que llegará inevitablemente. Este es un asunto que tomó cierto tiempo y coincidió con el inicio del periodo de preparación del equipo, y por ello se produjo mi ausencia al comienzo con ellos. Siendo un miembro de esta familia cuyo verdadero significado he percibido en cada situación, confirmo todo mi respeto y aprecio por el Zamalek, su afición, su junta directiva y las decisiones que toma, y me honra estar entre sus filas esta temporada".

Y concluyó: "Prometo a la gran afición poner el interés del Zamalek por delante, y le prometo pelear y luchar por todos los títulos la próxima temporada. Viva el Zamalek y viva su fiel afición".











