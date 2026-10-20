El Sevilla elevó el tono de su protesta por lo ocurrido en su enfrentamiento ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, después de presentar una queja oficial ante LaLiga, a raíz de lo que calificó como un "trato desigual" en la retransmisión de las jugadas arbitrales polémicas, con peticiones claras de obtener las grabaciones originales completas y conservarlas de cara a la adopción de posibles acciones legales.

El conjunto andaluz perdió ante el Real Madrid por 4-1, en el partido disputado el pasado domingo, pero considera que una serie de decisiones arbitrales, junto con la forma de mostrar las jugadas a través de la retransmisión televisiva, influyeron en el desarrollo del encuentro y privaron al partido de un tratamiento justo de las jugadas objeto de reclamación.

El movimiento oficial llegó después de que el presidente del club, José María del Nido Carrasco, se desplazara a Madrid para discutir las jugadas polémicas con los organismos competentes en materia de arbitraje.

El Sevilla emitió un comunicado en el que manifestó su disconformidad con los criterios de realización televisiva, y también objetó las declaraciones de Sergio Carranza Lizcano, responsable de la realización y edición en el sistema de producción televisiva de LaLiga.

Cuatro jugadas encienden la indignación del Sevilla

El club andaluz señaló cuatro jugadas que, a su juicio, no recibieron la cobertura televisiva adecuada, en comparación con las jugadas que beneficiaron al Real Madrid.

La primera jugada corresponde al contacto de Cucurella con Pique, que el Sevilla considera que merecía la señalización de un penalti, mientras que en la segunda jugada el club objetó un codazo de Arda Güler hacia el mismo jugador, estimando que requería estudiar la posibilidad de mostrar la tarjeta roja, sobre todo porque la repetición televisiva, según su versión, no mostró la jugada con la suficiente claridad ni con el uso de herramientas de zoom.

El Sevilla también protestó por la falta de análisis de la posible falta de Konaté sobre Rubén Vargas antes de que el Real Madrid anotara su segundo gol, mientras que señaló que el penalti concedido a favor del conjunto blanco tras el contacto de Kylian Mbappé contó con múltiples repeticiones y desde ángulos diferentes.

El club considera que esta disparidad en el tratamiento de las jugadas plantea interrogantes sobre los criterios aplicados en la realización de los partidos y su coherencia con el principio de igualdad entre los clubes.

Peticiones de obtener las grabaciones y conservarlas judicialmente

El Sevilla no se limitó a dejar constancia de su objeción, sino que presentó una serie de peticiones oficiales a LaLiga, en un paso que abre la puerta a una escalada mayor si no obtiene respuestas convincentes.

El club solicitó una explicación detallada del plan de producción televisiva del partido, que incluya la distribución de las cámaras, los ángulos que no se cubrieron y los responsables de tomar las decisiones de realización, además de la entrega de todas las grabaciones originales y completas de las cuatro jugadas objeto de discrepancia.

También pidió la conservación de todas las grabaciones y materiales técnicos relacionados, incluidas las grabaciones independientes de las cámaras, de cara a cualquier posible actuación judicial, así como la revelación de las guías orientativas y los protocolos que rigen la realización de los partidos y la elaboración de los resúmenes oficiales.

El Sevilla reclamó asimismo la apertura de una investigación exhaustiva del suceso, la determinación de responsabilidades y la adopción de medidas correctoras que garanticen, según sus palabras, un trato neutral e igualitario para todos los clubes de la competición.

Acusación de eliminar jugadas del resumen oficial

Uno de los puntos más destacados de la objeción del Sevilla es su acusación de que el resumen oficial del partido omitió deliberadamente tres jugadas: el contacto de Cucurella con Pique, el codazo de Arda Güler y la posible falta que precedió al segundo gol del Real Madrid.

El club señaló que las imágenes de estas jugadas aparecieron posteriormente a través de otros medios de retransmisión, entre ellos Movistar Plus+ y DAZN, lo que aumentó sus dudas sobre los criterios empleados en la selección de las jugadas mostradas en el resumen oficial.

El Sevilla subrayó que la realización televisiva no se limita a retransmitir los acontecimientos del partido, sino que representa un elemento influyente a la hora de mostrar las jugadas polémicas y proporcionar las imágenes que pueden ayudar a evaluar las decisiones arbitrales, incluidas las revisiones del videoarbitraje.

Discrepancia con el comité de árbitros tras la reunión de Madrid

En paralelo a su queja a LaLiga, el Sevilla anunció su desacuerdo con los criterios expuestos por el Comité Técnico de Árbitros durante una reunión dedicada a discutir las jugadas polémicas del enfrentamiento ante el Real Madrid.

El club explicó que la discusión se desarrolló con respeto mutuo, pero reveló diferencias claras en los puntos de vista sobre las jugadas objeto de objeción, lo que significa que la reunión no puso fin a la discrepancia entre ambas partes.

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, había expresado su indignación tras el partido, al considerar que su equipo se vio privado de disputar una parte del encuentro con superioridad numérica, en alusión a la polémica en torno a la jugada de Arda Güler.