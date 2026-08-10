Comunicado conjunto que sacude a la FIFA: los presidentes de las confederaciones continentales lanzan una acusación impactante contra Infantino

El círculo del desacuerdo se amplía dentro de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y su presidente Gianni Infantino, después de que varios de los principales líderes de las confederaciones continentales dirigieran una dura acusación contra la cúpula de la institución futbolística mundial, al considerar que la confianza fue vulnerada «mediante el engaño», en una nueva escalada que podría abrir la puerta a un enfrentamiento más amplio sobre la forma de gestionar el fútbol mundial.

La FIFA e Infantino se enfrentaron a acusaciones directas de quebrantamiento de la confianza en una carta abierta emitida por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) y la Confederación Asiática de Fútbol, en un paso que refleja la magnitud de la creciente tensión en el seno de la institución internacional.

Una carta incendiaria contra la cúpula de la FIFA

La carta, firmada por los presidentes de estas confederaciones y sus secretarios generales, señaló que la reciente polémica vinculada a la propuesta del «proyecto FIFA Forward» (FFE) no se refiere a un mero desacuerdo administrativo o comercial, sino que toca la esencia de los principios que se supone deben regir el fútbol mundial.

Los firmantes subrayaron que la cuestión tiene que ver, en esencia, con «la integridad del juego y la integridad de las personas elegidas para dirigirlo», en una clara alusión a la necesidad de preservar la confianza entre la FIFA, las confederaciones continentales y las partes que representan los distintos componentes del juego.

La carta llegó tras amplios desacuerdos en torno a un proyecto comercial propuesto por la FIFA, antes de que las objeciones al mismo se intensificaran por parte de varias confederaciones continentales, encabezadas por la UEFA, según informó "BBC Sport".

Un proyecto comercial que encendió la crisis

El proyecto «FIFA Forward» (FFE) habría conducido a la creación de una nueva empresa que se encargaría de la gestión de los derechos comerciales y de los derechos de venta de entradas de todos los torneos de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo.

La propuesta también incluía la venta de una participación del 21% de la nueva empresa a una firma de inversión privada, algo que suscitó amplios temores y críticas dentro de varias confederaciones continentales, en medio de interrogantes sobre la naturaleza del proyecto y sus efectos en la gestión de los derechos comerciales de los grandes torneos de la FIFA.

Con la ampliación del círculo de objeciones, el proyecto se encontró ante una fuerte resistencia por parte de varias confederaciones, antes de ser finalmente descartado.

La UEFA amenazó con el boicot

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol estuvo a la cabeza de quienes se opusieron al proyecto, después de que la escalada llegara a amenazar con boicotear todos los torneos de la FIFA, en una postura que refleja la profundidad del desacuerdo entre ambas partes.

Con el fracaso del proyecto para seguir adelante, la crisis no terminó, sino que pasó a un nivel más sensible, después de que las acusaciones quedaran vinculadas de forma directa a la confianza en la manera de gestionar la FIFA y a la relación entre su cúpula y las confederaciones continentales.

En una carta de duro tono, los presidentes de las confederaciones continentales y sus secretarios generales afirmaron: «Cuando la confianza se vulnera mediante el engaño, y cuando el individuo se coloca por encima del colectivo que le otorgó la autoridad, eso significa una renuncia al deber».

Esta frase encierra fuertes connotaciones políticas y administrativas, ya que parece constituir una crítica directa a la forma de ejercer el poder dentro de la institución internacional, y una afirmación de que el cargo de liderazgo no da a su titular el derecho de pasar por encima de las partes que le concedieron su confianza.

La FIFA responde y habla de un «esfuerzo coordinado»

La escalada continental llega tras un comunicado emitido por la FIFA la noche del sábado, en el que criticó con dureza lo que describió como un «esfuerzo coordinado y continuo» destinado a «socavar» a la organización y a su presidente Gianni Infantino.

La Federación Internacional defendió su posición frente a las crecientes críticas, en un momento en el que el desacuerdo parece ir más allá de una mera diferencia sobre un proyecto comercial, tras quedar vinculado a la naturaleza de la relación entre la cúpula de la FIFA y las confederaciones continentales.

El intercambio de acusaciones revela una crisis de confianza en aumento entre ambas partes, especialmente con el traslado del desacuerdo del debate sobre los detalles del proyecto «FIFA Forward» al de la integridad, la transparencia y la forma de ejercer el poder.

Peticiones de una revisión independiente

Ante la persistencia de la polémica, las tres confederaciones continentales pidieron llevar a cabo una revisión por parte de «un tercero totalmente independiente», en un intento de alcanzar una evaluación imparcial de los acontecimientos que acompañaron al proyecto «FIFA Forward» y a la forma de abordarlo.

Esta petición llega después de que la FIFA se comprometiera a presentar un informe sobre el asunto al Consejo de la FIFA durante el próximo mes de octubre.

Se espera que el informe previsto sea una estación importante en la crisis, especialmente porque las peticiones de realizar una revisión independiente reflejan el deseo de las confederaciones continentales de garantizar que la investigación o la evaluación no se limite a mecanismos internos pertenecientes a la propia institución.

Una crisis mayor que un proyecto comercial

De este modo, parece que la crisis de «FIFA Forward» ha rebasado los límites del proyecto comercial que se había propuesto, para convertirse en una auténtica prueba de la relación entre la FIFA y las confederaciones continentales, así como de la forma de gestionar el fútbol mundial en la próxima etapa.

En el momento en que la FIFA considera que existe un «esfuerzo coordinado» dirigido contra la organización y su presidente, las confederaciones continentales responden con una carta que habla abiertamente de un «quebrantamiento de la confianza mediante el engaño» y de un individuo que se coloca por encima del colectivo que le otorgó la autoridad.

Entre ambas posturas, las miradas se dirigen a lo que revelará la revisión prevista, y a si logrará apaciguar el desacuerdo, o si el proyecto «FIFA Forward» será la chispa que encienda un enfrentamiento más amplio entre Infantino y algunas de las confederaciones continentales más poderosas del fútbol mundial.