En un momento delicado, y con el aumento de las informaciones sobre la posible salida de Hossam Hassan del banquillo de la selección de Egipto, la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que pidió calma y unidad, instando a los medios de comunicación y a la afición a alejarse de la escalada y las reacciones emocionales que podrían afectar a la preparación de Egipto para los próximos compromisos.

Varios informes de prensa habían revelado que la Federación Egipcia de Fútbol estaba pensando en destituir a Hossam Hassan de su cargo, pese a su éxito al conducir a la selección hasta la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico de Egipto.

La Federación Egipcia de Fútbol señaló, en su comunicado emitido este sábado: «La Federación Egipcia de Fútbol subraya que el interés de la primera selección nacional y su estabilidad están al frente de sus prioridades, por ser representante del fútbol egipcio y de las aspiraciones de su afición».

Y añadió: «A la luz de lo que se ha suscitado recientemente, la etapa actual requiere una gran dosis de responsabilidad, calma y unidad, lejos de cualquier escalada o reacción emocional que pueda afectar a la concentración de la selección y a su preparación para los próximos compromisos».

La Federación concluyó su comunicado insistiendo en la necesidad de apoyar a la selección, afirmando: «La Federación hace un llamamiento a todos los medios de comunicación y a la afición egipcia para que apoyen a la selección nacional y se agrupen en torno a ella, de manera que se cumplan las aspiraciones de los aficionados al fútbol egipcio».

Se esperaba que el comunicado de la Federación de Fútbol llevara un mensaje contundente que pusiera fin a la polémica suscitada en torno al futuro de Hossam Hassan, en medio de las especulaciones mediáticas sobre la posibilidad de su destitución, pero el comunicado llegó sin el nombre del seleccionador, sin ninguna referencia explícita a una renovación de confianza en él ni a la voluntad de mantenerlo.

Y pese a que el contenido del comunicado apunta a la continuidad de Hossam Hassan al frente de la selección durante la próxima concentración, de cara a los dos enfrentamientos contra Malaui, no incluyó nada que confirmara la apuesta de la Federación por él hasta el final de su contrato, que se extiende hasta 2030, lo que deja interrogantes sobre el futuro del técnico y abre la puerta a más especulaciones sobre la postura de la junta directiva respecto a él.

El comunicado de la Federación de Fútbol llega en un momento en el que la selección de Egipto se prepara para disputar dos enfrentamientos ante Malaui, dentro de las jornadas tercera y cuarta de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, donde la concentración de Egipto arranca el 9 de noviembre en el centro de las selecciones nacionales.

Está previsto que el estadio Internacional de El Cairo acoja el partido de ida el 13 de noviembre, mientras que el encuentro entre ambas selecciones se repetirá el 17 del mismo mes, en el estadio Internacional Bingu de Malaui, dentro de las competiciones de la cuarta jornada.

La selección egipcia se encuentra en el segundo grupo de la clasificación, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui. Egipto encabeza la tabla de clasificación con 4 puntos, superando por diferencia de goles a Angola, que ocupa el segundo puesto, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y Sudán del Sur cierra la clasificación sin puntos.

La selección de Egipto había iniciado su camino en la clasificación con un empate sin goles ante Angola en casa, antes de recuperar la senda de las victorias con un gran triunfo sobre Sudán del Sur a domicilio por cinco goles a cero.