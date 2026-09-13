Comprensión hacia Míchel, que prefiere a Edvardsen en el Ajax por delante de Ouazane

Daan Rots entiende por qué Míchel Abdellah Ouazane mantiene en el banquillo en el Ajax. El atacante del FC Twente cree que el técnico español prefiere colocar a un jugador más disciplinado tácticamente en la posición de extremo izquierdo.

Míchel apostó en los dos últimos partidos del Ajax por Oscar Gloukh y Oliver Edvardsen como extremo izquierdo. Edvardsen rindió por debajo de lo esperado el sábado contra el Fortuna Sittard, por lo que Ouazane pudo aparecer como suplente. Después, el Ajax amplió la diferencia hasta un triunfo por 1-5.

Rots es un admirador de Ouazane y vio al extremo en directo la temporada pasada en la Eerste Divisie. "Estuve en el estadio en el De Graafschap - Jong Ajax. Ganó De Graafschap, pero entonces sí que era un poco un show de un solo hombre", señaló el jugador del Twente en Goedemorgen Eredivisie.

"Simplemente se veía que estaba preparado para dar el siguiente paso, o para un nivel más alto. Se iba de dos jugadores y el tercero le frenaba. Daba igual, simplemente volvía a pasar de largo. Entonces tenía dieciséis años. Ouazane sí que tiene de verdad cualidades".

Mario Been considera incomprensible que Edvardsen tenga preferencia sobre Ouazane. El presentador Milan van Dongen señala de inmediato la disciplina del atacante noruego de banda. "Replegar, dar amplitud. Ese tipo de cosas".

"Todo el mundo piensa: debe jugar el futbolista que hace tres bicicletas. Pero si de verdad entiendes de fútbol, como ese entrenador del Ajax, entonces entiendes que, si tienes a un jugador muy creativo en la posición de mediapunta, en la banda es mejor tener a un jugador disciplinado tácticamente", defiende Rots la decisión del entrenador del Ajax.

"Eso sí lo ve el entrenador del Ajax, y muchísimos aficionados del Ajax no. Les encanta Ouazane, pero naturalmente hay que valorar qué es lo mejor para tu equipo", concluye así el extremo del Twente su análisis sobre la posición de extremo izquierdo del Ajax.