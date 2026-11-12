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El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, ha confirmado que el portero Jesus Owono sigue planteándose su futuro en el fútbol. El jugador de 25 años continúa alejado del equipo mientras asimila los trágicos acontecimientos relacionados con la muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel.

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Owono se plantea su futuro en el fútbol

Manso ha afirmado que el portero Owono aún no ha decidido si volverá al fútbol profesional tras su expulsión en un partido de la Segunda División española el 2 de noviembre, en el que un choque con el delantero del Tenerife De Miguel terminó trágicamente con la muerte de este último en el hospital al día siguiente.

«Lo que tenemos que hacer es apoyarle en todo y estar cerca de él», dijo Manso. «Le daremos espacio para que se sienta completamente libre de tomar cualquier decisión: si quiere volver, cuándo quiere hacerlo o si no quiere volver. Cuando considere que es el momento adecuado y se sienta realmente preparado para tomar una decisión así, lo hará».

Un periodo de profundo duelo

La tragedia ha conmocionado al fútbol español y ha afectado especialmente a los dos clubes implicados. El 4 de noviembre, el Andorra publicó un comunicado en nombre de Owono en el que el internacional con Guinea Ecuatorial admitió que estaba viviendo «los días más difíciles de mi vida».

«Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesus. Pienso en él, en su familia y en todos los que le querían», dijo Owono en el comunicado. Sus palabras reflejan el profundo impacto emocional de lo sucedido, mientras que la directiva del club respalda plenamente su necesidad de ausentarse durante un periodo prolongado.

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El Andorra se prepara para volver a jugar

Mientras Owono, que ha disputado seis partidos en Segunda División esta temporada y ha encajado 10 goles, sigue centrado en su recuperación y en su familia, el FC Andorra tiene previsto regresar al terreno de juego este fin de semana.

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El partido del sábado contra el Almería en la Segunda División española será sin duda emotivo para todos los implicados. El Andorra, que ocupa actualmente el 19.º puesto de la clasificación con 11 puntos tras 12 jornadas, se prepara para jugar por primera vez desde la tragedia.

Owono cuenta con apoyo

Tras la trágica muerte de De Miguel, LaLiga, junto con la Real Federación Española de Fútbol y la Liga F, coordinó una serie de emotivos homenajes en todos los partidos disputados del 6 al 9 de noviembre de 2026. Bajo el lema común «Por siempre en nuestra memoria», se guardó un solemne minuto de silencio antes del inicio de cada encuentro, acompañado de ofrendas florales y camisetas conmemorativas.

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Los homenajes continuaron una vez comenzados los partidos, que también se detuvieron brevemente en el minuto nueve como emotivo guiño al dorsal de De Miguel, mientras se proyectaban vídeos en su memoria en los videomarcadores de los estadios.