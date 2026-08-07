«Completamente invisible», ¿incluso en el Bayern de Múnich? Una leyenda francesa no ve ninguna opción de que Harry Kane gane el Balón de Oro

En declaraciones a Sport1, el exinternacional francés Emmanuel Petit se mostró en contra de que Harry Kane gane el prestigioso Balón de Oro. «Tras este Mundial, las opciones de Harry Kane para el Balón de Oro han disminuido», explicó el exjugador de 55 años. «Si te basas únicamente en la Bundesliga, sin duda sería un candidato. Pero en la Champions League y con la selección, cada vez que la situación se puso realmente tensa, en su mayoría desapareció».

Petit tenía varios ejemplos preparados para respaldar su afirmación. «Harry desapareció por completo en la vuelta de la semifinal contra el PSG», analizó. «Se podía haber sacado más de ahí. Después de una temporada tan sobresaliente, es una verdadera pena. Fue la misma historia en el Mundial: empezó muy fuerte, pero a partir de los cuartos de final dio la impresión de que le faltaban tanto la energía necesaria como un poco de suerte». El exinternacional francés tenía los ejemplos preparados: «Harry desapareció por completo contra el PSG en la vuelta de semifinales», dijo Petit.

¿Es suficiente para el Balón de Oro? El sobresaliente registro goleador de Kane

En la Bundesliga, Kane fue coronado máximo goleador por tercera temporada consecutiva, con 36 tantos. El jugador de 33 años también vio puerta diez veces en la DFB-Pokal, ayudando al Bayern a asegurarse el título en ambas competiciones nacionales.

También demostró su olfato goleador en la Champions League, con 14 goles en 13 partidos. En la semifinal contra el Paris Saint-Germain, marcó para dar temporalmente a su equipo una ventaja de 1-0 durante una espectacular derrota por 5-4 en la ida. En la vuelta, sin embargo, solo logró encontrar la red en el tiempo añadido, y su empate a 1-1 no fue suficiente para evitar la eliminación del Bayern.

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Un Mundial amargo para Kane, pero también para sus rivales

La aventura de Kane en el Mundial también terminó de forma agónica, a las puertas de la final. De manera dramática, Inglaterra desperdició una ventaja en los últimos minutos contra Argentina en semifinales, por lo que su angustiosa espera por un primer título mundial desde 1966 continúa. Aunque Kane marcó seis goles en el torneo, no pudo aumentar su cuenta después de los octavos de final contra México.

A pesar de estos contratiempos, han sido muchas las voces que han defendido que Kane se convierta en el primer ganador del Balón de Oro del Bayern de Múnich en 45 años. El propio Petit sigue sin tener claro quién debería llevarse el trofeo en su lugar: «Creo que habrá algunos nombres por delante de él, aunque la carrera debería seguir ajustada hasta el final, especialmente porque favoritos como Ousmane Dembele, Kylian Mbappe y Michael Olise también decepcionaron hacia el final del Mundial».