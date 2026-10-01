Como informa Sky, Jeltsch habría sido examinado recientemente muy de cerca por el FC Barcelona y el Inter de Milán. Según esa información, ojeadores de ambos clubes estuvieron hace unas semanas en Stuttgart, en el partido de la Champions League del VfB contra el Viking Stavanger, para seguir en directo a Jeltsch.

Según Sky, el futbolista de 20 años también despierta el interés de varios grandes clubes ingleses, además del Barça y el Inter. Además, el diario español as informó recientemente de que el eterno rival del Barcelona, el Real Madrid, también tendría a Jeltsch en su agenda.

¿Hasta cuándo tiene contrato Finn Jeltsch con el VfB Stuttgart?

En Stuttgart, naturalmente, les gustaría seguir contando con Jeltsch durante mucho tiempo. Pero con pretendientes de tanto nombre y un contrato aún vigente a largo plazo hasta 2030, en caso de una venta también se vislumbraría una enorme cifra de traspaso por la joya defensiva.

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El VfB fichó a Jeltsch a principios de 2025 procedente del 1. FC Núremberg, de la Segunda División, por 9,5 millones de euros. Entretanto, se ha vuelto indispensable en el equipo del entrenador Sebastian Hoeneß: esta temporada ha sido titular en los seis partidos oficiales disputados hasta ahora y, en la mayoría de ellos, ha rendido a gran nivel.

El nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, premió la evolución de Jeltsch con su primera convocatoria con la selección absoluta de Alemania. En el 2-0 contra Serbia del jueves, el jugador del Stuttgart se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y es posible que el domingo debute como internacional en Grecia.