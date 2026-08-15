¿Competencia para el BVB? El Liverpool FC planea al parecer un espectacular doble golpe en el mercado de fichajes

Según informa el diario francés L'Equipe , los Reds quieren cerrar cuanto antes los fichajes de Ibrahim Mbaye y Bradley Barcola.

Por Mbaye debería llegar una oferta a Paris Saint-Germain este mismo fin de semana, antes de que la incorporación de Barcola se aborde la próxima semana. A su vez, el PSG estaría dispuesto a negociar por ambos atacantes, ya que, según coinciden varios medios, los dos fichajes ofensivos de Mika Godts (Ajax de Ámsterdam) y Ferran Torres (FC Barcelona) estarían a punto de cerrarse.

Desde hace tiempo circulan rumores sobre un posible traspaso de Barcola al Liverpool. Más de 100 millones de euros podrían salir de Anfield Road rumbo a la capital francesa por el jugador de 23 años, cuyas opciones de ser titular caerían todavía más de lo que ya lo hacen con la llegada de Godts y Torres. Ya el pasado verano, el francés había contemplado la posibilidad de marcharse, antes de que el PSG cerrara la puerta a su salida. Hace pocas semanas habría rechazado una renovación de su contrato, que todavía se extiende hasta 2028.

También el BVB: ¿qué clubes están interesados en Ibrahim Mbaye?

En el caso de Mbaye, en cambio, la situación es distinta. Por el jugador, que apenas tiene 18 años, los Reds deberán imponerse probablemente a una fuerte competencia. Entre ellos también el BVB, para el que el mundialista senegalés ya había sido considerado una alternativa incluso antes de la frustrada transferencia de Said El Mala. Ahora, el asunto podría volver a calentarse en el Borussia Dortmund. Además, también el Bayer Leverkusen mostraría interés, ya que el tira y afloja por el fichaje de Moussa Diaby se está alargando y un acuerdo aún no parece cercano.

Además, Manchester City también se habría interesado por el talentoso adolescente, que en París por ahora ya no tendría opciones de contar con minutos de juego regulares. En la temporada recién terminada sumó al menos cerca de 1.000 minutos en la Ligue 1, aunque en la Champions League quedó completamente al margen como muy tarde a partir de la fase de eliminatorias.

Mientras tanto, en Liverpool sí hay necesidad de actuar, ya que Cody Gakpo estaría ya en conversaciones avanzadas con Tottenham Hotspur para un traspaso. El BVB, por su parte, no solo tiene a Mbaye como alternativa a El Mala. También habría un gran interés en Giannis Konstantelias y Christopher Nkunku.