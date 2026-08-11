Se aceleran los acontecimientos en los despachos del club turco Trabzonspor, que parece decidido a alterar el equilibrio de la competición en la nueva temporada, tras entrar con fuerza en el mercado de fichajes de verano con movimientos ambiciosos en el ataque y el centro del campo.

El portal turco «61saat» reveló que el Trabzonspor ha logrado un gran avance en el asunto del delantero uruguayo Darwin Núñez, poco después de reforzar sus filas con el fichaje de Mohamed Salah.

Según el portal, el Trabzonspor ha alcanzado un acuerdo preliminar con Núñez por 8 millones de euros, a la espera de cerrar oficialmente el traspaso en las próximas horas.

Y aseguró que el jugador aceptó la oferta del club turco, mientras que el único obstáculo que queda es la aprobación de su club actual, el Al Hilal saudí, para asumir una parte de su salario, decisión que se espera que se anuncie hoy.

Se prevé que el anuncio oficial del traspaso se realice mañana en caso de que la respuesta del Al Hilal sea positiva, poniendo así fin a uno de los fichajes más esperados por la afición del equipo.

Núñez (27 años) posee un notable historial goleador: a lo largo de su carrera profesional ha disputado 306 partidos, en los que ha marcado 117 goles y ha dado 51 asistencias, lo que lo convierte en un refuerzo ofensivo de gran peso.

Por otro lado, el portal turco informó del tropiezo de las gestiones de la dirección del Trabzonspor en el asunto del centro del campo, tras el fracaso de las negociaciones con la estrella argentina Leandro Paredes, figura del Boca Juniors.

El portal turco recogió del diario argentino «Olé» que allegados al jugador aseguraron que su reciente brillante actuación en el Mundial devolvió con fuerza su nombre al primer plano del mercado de fichajes europeo, lo que atrajo las miradas de varios clubes.

Sin embargo, esos mismos allegados zanjaron la polémica sobre su futuro, asegurando que Paredes está decidido a continuar y establecerse en Argentina de forma permanente por el momento, cerrando así la puerta a su traspaso a la liga turca.

Entre un fichaje a punto de completarse y otro que se ha esfumado, el Trabzonspor prosigue sus intensos movimientos para cubrir sus necesidades antes del inicio de la temporada.