«Kimmich lidera como capitán con su experiencia y, sobre todo, con su rendimiento. Ni siquiera sé por qué se debate sobre Kimmich», escribió Matthäus en su columna de Sky. Para el internacional récord, el estratega del centro del campo de 31 años es «indispensable en el Bayern y en el equipo de la DFB».

Kimmich jugó de mediocentro defensivo en solitario en el sistema 4-3-3 de Klopp con solvencia contra Países Bajos; para Klopp incluso fue «el mejor jugador alemán». Pero luego firmó una actuación desafortunada en la derrota contra Grecia. Aunque, como capitán, quería quedarse con el equipo, algo comprensible, Kimmich tuvo que marcharse después según lo previsto como parte de la primera convocatoria de Klopp.

En lugar de reforzar a Kimmich, Klopp avivó con declaraciones desenfadadas («Eso se lo puedo decir a Jo: cuanto más se pregunta, menos probable es conseguir lo que se quiere») el debate sobre su capitán, que ya venía reavivándose. Con Alexander Pavlovic en el papel de Kimmich como pivote posicional y con Tom Bischof y Florian Wirtz en los medios espacios, el equipo de la DFB jugó contra Serbia y en Grecia de forma claramente más vistosa que antes.

Jürgen Klopp elogia a Joshua Kimmich por sus balones bombeados

«Algunos critican que Kimmich juega el balón con demasiada frecuencia en horizontal y hacia atrás», explicó Matthäus, antes de establecer una comparación histórica con un icono del Bayern. «¿Pero adónde jugaba antes los balones Bastian Schweinsteiger? Tenía 180 contactos con el balón en el centro del campo, pero hacia adelante tampoco salía mucho en aquel juego de tiki-taka del Bayern. Kimmich no solo juega en horizontal o hacia atrás, sino que también genera peligro arriba con sus balones bombeados. En el club y en la selección».

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Algo en contradicción con esta clara defensa, Matthäus también consideró en su columna que Kimmich «no tiene un cheque en blanco» y, como el favorito del público Deniz Undav, no convocado, «tampoco tiene margen». «El principio de rendimiento vale para todos, y si Kimmich no rinde como Klopp imagina para su estilo de juego, tiene en Aleksandar Pavlovic, que estuvo entre los mejores contra Serbia y en Grecia, a un gran rival dentro de las filas del Bayern».

Al margen del debate sobre Kimmich, Matthäus reclamó que Klopp debía encontrar antes de la próxima ventana de partidos internacionales a mediados de noviembre un «núcleo de 15 a 17 jugadores por los que apueste». Entonces tocará cerrar la fase de liga de la Nations League con un partido fuera de casa contra Serbia y otro en casa contra Países Bajos.