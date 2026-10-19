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Como vs. Manchester United, previa de la Champions League de la UEFA: el United busca un cambio de rumbo crucial ante una complicada visita a Italia

Como vs Manchester United
Liga de Campeones
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Análisis previo completo del partido entre el Como 1907 y el Manchester United F.C. en la Liga de Campeones de la UEFA. Repasamos sus últimos resultados nacionales y europeos, el estado de forma de ambos equipos y las principales claves de este encuentro de la tercera jornada, que se disputará este miércoles en horario temprano en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

Como contra Manchester United: detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio G. Sinigaglia

El partido entre el Como 1907 y el Manchester United F.C. comenzará el 21 de octubre de 2026 a las 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La revelación italiana recibe al Manchester United

El Como 1907 recibe al Manchester United, uno de los grandes clubes ingleses, en el pintoresco estadio Giuseppe Sinigaglia para disputar la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Impulsado por el entusiasmo de su afición, el ambicioso equipo de Cesc Fàbregas quiere poner a prueba su fluido juego de ataque ante un rival de renombre. Para el Manchester United, el viaje a Lombardía supone una oportunidad crucial de lograr su primera victoria en esta fase de liga de la Champions League tras dejarse puntos a domicilio en Madrid.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

El Como marca tres goles a domicilio en Florencia

El Como 1907 llega al encuentro europeo del miércoles rebosante de confianza tras imponerse por 3-1 a domicilio a la ACF Fiorentina en la Serie A el domingo 18 de octubre. Los goles de Mattia Liberali (31') y Nico Paz (35') dieron pronto una ventaja sólida al equipo de Fàbregas, antes de que Anastasios Douvikas asegurara los tres puntos en la segunda parte. Con la creatividad de Nico Paz, Maxence Caqueret y Mattia Liberali como motor, el Como afronta la histórica cita del miércoles en un gran momento de forma en ataque.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

El Manchester United empata en el derbi de los Peninos antes de su viaje europeo

El Manchester United viaja al norte de Italia con la intención de poner fin a una complicada racha de resultados en todas las competiciones. Tras perder por 2-0 a domicilio ante el Atlético Madrid en la segunda jornada de la Champions League, el 13 de octubre, el United empató 1-1 frente a su acérrimo rival, el Leeds United, en Elland Road el domingo 18 de octubre. Bryan Mbeumo abrió el marcador en el minuto 35. Con el capitán del centro del campo Bruno Fernandes, el atacante de banda Bryan Mbeumo y Amad Diallo, el United tratará de hacerse con el control del partido desde el principio en Italia.

Novedades de los equipos y plantillas

Como contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

El Como está dirigido por Cesc Fabregas, aunque todavía no se dispone de una alineación confirmada ni de información sobre lesiones antes del partido. Se esperan novedades cuando se acerque el inicio.

Michael Carrick dirige al Manchester United, del que tampoco se dispone por ahora de información confirmada sobre la plantilla ni de novedades sobre lesiones. Se añadirá más información a medida que se conozca en los días previos al encuentro.

Estado de forma

COM

COM - Formulario

PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Como afronta este partido con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado nueve goles y encajado tres. Su compromiso más reciente fue un empate sin goles a domicilio ante la Roma en la Serie A, resultado que llegó después de su única derrota en ese periodo, un 2-0 frente al Frosinone. Lo más destacado de su trayectoria reciente fue el triunfo por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. También ganó por 2-1 al Parma en la Serie A. Sin embargo, su resultado más reciente en la Champions League fue una derrota por 3-2 ante el Feyenoord, que complica su situación en el grupo.

Al Manchester United le ha costado mucho encontrar la regularidad: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, una racha que incluye tres derrotas. En el más reciente perdió por 2-0 ante el Atlético Madrid en la Champions League. También empató 1-1 con el Tottenham y con el Fulham en la Premier League, cayó por 2-3 ante el Brighton en la Copa de la Liga y perdió por 0-1 frente al Manchester City. El United solo ha marcado tres goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros, un balance que pone de relieve la magnitud del reto al que se enfrenta Carrick.

Enfrentamientos directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos anteriores entre el Como y el Manchester United. Este será el primer partido oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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