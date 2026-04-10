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UFC 327: Prochazka vs UlbergGetty Images
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Angelica Daujotas

Traducido por

Cómo ver y seguir en streaming el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg. Fecha, horarios, cartelera y enlaces de streaming

Prochazka se enfrentará a Ulberg en un explosivo combate del UFC 327: aquí te explicamos cómo verlo

El UFC 327 enfrenta a dos de los luchadores más peligrosos de la división de peso semipesado: el excampeón Jiri Prochazka vs. el prometedor Carlos Ulberg, en un combate estelar que promete ser espectacular.

Míralo en Paramount+ en EE. UU. Regístrate ahora.

Prochazka, conocido por su estilo poco ortodoxo y su poder de nocaut, busca reafirmarse en la lucha por el título, mientras que Ulberg llega con impulso y algo que demostrar ante uno de los mejores de la división.

En el ReinoUnido se ve en TNT Sports.

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el UFC 327: fecha, horarios, cartelera completa y cómo verlo en cualquier parte del mundo.

¿Cuándo es el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg?

Se celebrará el sábado 11 de abril de 2026 en Estados Unidos.

Debido a la diferencia horaria, los aficionados del Reino Unido y Europa podrán ver la acción en la madrugada del domingo.

¿A qué hora empieza el UFC 327?

  • Primeras rondas preliminares: 17:30 h (hora del Este) / 14:30 h (hora del Pacífico)
  • Preliminares: 19:00 ET / 16:00 PT
  • Cartelera principal: 21:00 ET / 18:00 PT

El combate estelar Prochazka vs. Ulberg empezará alrededor de las 5:00 a. m. BST, según la duración de los combates previos.

Cómo ver y retransmitir UFC 327

Consulta las opciones para ver UFC 327 en directo según tu ubicación:

País/RegiónHora de inicio de la cartelera principalPreliminares tempranasPreliminaresCómo verlo
Reino Unido (BST)3:00 a. m. (domingo)23:00 (sábado)1:00 a. m. (domingo)TNT Sports y discovery+
Estados Unidos (ET)21:00 (sábado)17:0019:00Paramount+
Estados Unidos (hora del Pacífico)18:00 (sábado)14:0016:00Paramount+
Australia (AEST)11:00 a. m. (domingo)7:009:00Kayo Sports / Main Event

Cómo ver el UFC 327 desde cualquier lugar con una VPN

Si UFC 327 no se transmite en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para ver la pelea donde sea. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te da acceso a tus servicios de streaming favoritos.

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Cartelera de combates del UFC 327

CombateCategoría de peso
Jiri Prochazka vs. Carlos UlbergPeso semipesado (título)
Paulo Costa vs. Azamat MurzakanovPeso semipesado
Dominick Reyes vs. Johnny WalkerPeso semipesado
Curtis Blaydes vs. Josh HokitPeso pesado
Cub Swanson vs Nate LandwehrPeso pluma
Kelvin Gastelum vs. Vicente LuquePeso medio
Kevin Holland vs. Michael ChiesaPeso wélter
Mateusz Gamrot vs. Rafael FizievPeso ligero
Patricio Pitbull vs. Dan IgePeso pluma
Randy Brown vs. Muslim SalikhovPeso wélter

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Ve el UFC 327 en TNT Sports en el Reino Unido. Regístrate ahora