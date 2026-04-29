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FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

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Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía de TV, retransmisiones gratuitas, VPN y eSIM

Prepárate para el enfrentamiento definitivo: las mejores selecciones saltarán al campo con un solo objetivo: ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.


Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región

📺 Emisora

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaiyán

Azerbaiyán: ITV

🇧🇪 Bélgica

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Camboya

Hang Meas

🇨🇦 Canadá

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croacia

HRT

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dinamarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiyi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Alemania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hungría

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Irán

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Japón

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazajistán

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirguistán

KTRK

🇱🇻 Letonia

TV3 Letonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luxemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldivas

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauricio

MBC

🇲🇽 México

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Países Bajos

NOS

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Norte

Arena Sport

🇳🇴 Noruega

NRK | TV2

🇵🇦 Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perú

América Televisión

🇵🇭 Filipinas

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumanía

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Eslovaquia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Eslovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudáfrica

SABC | SportyTV

🌏 Sudamérica

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sur

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 España

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 África subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suecia

SVT | TV4

🇨🇭 Suiza

SRG SSR

🇹🇼 Taiwán

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tayikistán

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Oriental

ETO

🇹🇷 Turquía

TRT

🇹🇲 Turkmenistán

Turkmenistán Sport

🇺🇦 Ucrania

MEGOGO

🇬🇧 Reino Unido

BBC | ITV

🇺🇸 Estados Unidos

Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Más información: Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, equipos clasificados, calendario y mucho más

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026


Para ver a todas las selecciones, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

  1. Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
  2. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
  3. Conéctate a un servidor del país elegido.
  4. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
  5. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en directo en 4K o HD sin retrasos.

  1. Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play.
  2. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
  3. Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
  4. Activa el plan al llegar y disfruta del streaming en tu conexión móvil de alta velocidad.