Cómo ver WrestleMania 42: fecha, horarios, cartel de combates y tramas

Las luces de neón del Strip pasan a un segundo plano mientras la atención del mundo se centra en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Aquí es donde los legados se graban en letras de oro y donde el «Showcase of the Immortals» regresa para una histórica residencia consecutiva en el Estado Plateado.

Nos encontramos en un panorama de la WWE que ha sido completamente transformado. El calor del desierto no es nada comparado con las rivalidades que alcanzan su punto álgido. A lo largo de dos noches espectaculares, el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, la jerarquía de la lucha libre profesional se decidirá bajo el reluciente techo de la «Estrella de la Muerte».

WrestleMania ha seguido floreciendo y creciendo a lo largo de los años, y sigue siendo el evento insignia de pago por visión (PPV) y retransmisión en directo de la WWE. Se le ha bautizado como la Super Bowl del entretenimiento deportivo. Además de ser el primer PPV producido por la empresa, WrestleMania fue también el primer gran evento de la WWE disponible en streaming, cuando la empresa lanzó la WWE Network en 2014. Junto con Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series y Money in the Bank, es uno de los cinco eventos más importantes del año de la WWE, conocidos como los «Big Five».

Deja que GOAL te muestre toda la información esencial que necesitas saber antes de WrestleMania 42, incluyendo cómo ver o retransmitir toda la emocionante acción y qué estrellas de la lucha libre están listas para lucirse bajo los focos de Las Vegas.

¿Cuándo es WrestleMania 42?

WrestleMania 42 se celebra durante dos noches: el sábado 18 deabril y el domingo 19 deabril. Se retransmitirá en todo el mundo según el siguiente horario (las horas son aproximadas):

País Comienzo del programa 🇺🇸 Estados Unidos 19:00 h ET (sábado y domingo) 🇬🇧 Reino Unido Medianoche BST (domingo y lunes) 🇦🇺 Australia 10:00 a. m. AEST (domingo y lunes) 🇮🇳 India 4:30 a. m. IST (domingo y lunes) 🇯🇵 Japón 8:00 a. m. JST (domingo y lunes) 🇲🇽 México 5 p. m. CST (sábado y domingo)

¿Dónde se celebra WrestleMania 42?

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El Allegiant Stadium es un estadio multiusos situado en Paradise, Nevada (junto a Las Vegas). Con un coste de 1900 millones de dólares, es el cuarto estadio más caro del mundo. Inaugurado en 2020, es el estadio del equipo de la NFL Las Vegas Raiders y del equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), los Rebels. Además de acoger la Super Bowl LVIII en febrero de 2024, en la que los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers en la prórroga, también ha sido sede del NCAA Las Vegas Bowl cada año desde 2021.

Además del fútbol americano, el Allegiant Stadium acoge regularmente partidos de fútbol. Ha sido sede de partidos de la Copa América 2024 y este verano acogerá los partidos de la fase de grupos de la Copa Oro de la CONCACAF 2025. En los próximos meses también actuarán en el Allegiant grandes estrellas mundiales de la música, como Kendrick Lamar, Coldplay y The Weeknd.

🇺🇸 Cómo ver y retransmitir WrestleMania 42 en EE. UU.

En Estados Unidos, puedes ver toda la acción de WrestleMania 42 en directo sintonizando ESPN, canal que retransmite todos los eventos en directo premium de la WWE. Aunque no puedas sintonizarlo durante la retransmisión en directo, estará disponible el streaming al día siguiente, por lo que no te perderás ni un segundo de la acción.

WrestleMania se retransmitirá como parte del plan Unlimited del servicio DTC de ESPN, lo que requiere una suscripción mensual de 29,99 $ o una suscripción a un paquete que incluya ESPN Unlimited a través de un proveedor de servicios de televisión participante, como Fubo.

FuboTV es un servicio de streaming de alta calidad que incluye ESPN en todos sus paquetes, por lo que ofrece acceso al Royal Rumble y a todo un mundo de deportes. Fubo ofrece múltiples planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir de entonces. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Otros planes de Fubo parten de 84,99 $ al mes, con una prueba gratuita de 7 días disponible para los nuevos suscriptores en todos sus planes. El servicio de streaming es una opción obvia para los aficionados a la lucha libre y a los deportes en general.

🌏 Cómo ver y retransmitir WrestleMania 42 en todo el mundo

Los aficionados a la lucha libre de todo el mundo, incluido el Reino Unido, pueden ver WWE WrestleMania 42 y todos los programas de la WWE en Netflix a través de streaming en directo. La plataforma de streaming global firmó un acuerdo de derechos de 10 años con la WWE a principios de 2025.

País Plan Básico Plan Estándar Plan Premium 🇬🇧 Reino Unido 5,99 £ 12,99 £ 18,99 £ 🇦🇺 Australia 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 $ AUD 🇮🇳 India 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japón 890 ¥ 1.590 ¥ 2.290 ¥ 🇲🇽 México 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Canadá 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 Ve WrestleMania 42 desde cualquier lugar con una VPN

Si WrestleMania 42 no está disponible para ver en directo en tu zona, o si estás de viaje, puedes usar una VPN para seguir la acción desde dondequiera que estés. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Recomendamos encarecidamente utilizar NordVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para conocer otras opciones.

🎟️ Cómo conseguir entradas para WrestleMania 42

La demanda es alta, pero aún hay entradas disponibles para los dos días de WWE WrestleMania 42, el sábado 18 de abril y el domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium, con precios que oscilan actualmente entre 540 y 3200 dólares por una entrada combinada de dos días, entre 160 y 940 dólares por una entrada solo para el sábado y entre 200 y 1200 dólares por una entrada solo para el domingo en StubHub.

Cartel de combates de WrestleMania 42

Fecha Partido Participantes Sábado, 18 de abril Por confirmar Por confirmar Domingo, 19 de abril Por confirmar Por confirmar

Argumentos de los combates

CM Punk contra Roman Reigns (Campeonato de Peso Pesado de la WWE)

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CM Punk se enfrentará cara a cara a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania. Reigns superó a otras 29 superestrellas para ganar el Royal Rumble de 2026 y ganarse la oportunidad de encabezar el cartel de «The Showcase of the Immortals» contra cualquier campeón mundial al que deseara desafiar.

Dos noches después, en Raw, The OTC se enfrentó a Punk, lo que dio lugar a una intensa guerra de palabras. Los rivales intercambiaron insultos impactantes sobre varios temas, incluyendo la calidad de sus históricos reinados como Campeones del Mundo, la participación de Punk en la incorporación de The Shield a la plantilla principal, y la afirmación de Punk de que Reigns siguió su ejemplo.

Reigns respondió declarando que Punk era un ejemplo de lo que no se debe hacer y dijo que la única razón por la que Punk está de vuelta en la WWE es porque él lo permitió.

Reigns también criticó a Punk por abandonar la WWE y menospreciar a la empresa hace más de una década, así como por sus acciones tras su breve alianza en Survivor Series: WarGames, mientras que Punk criticó a Reigns por sus recientes comentarios en «The Pat McAfee Show» y por ser un «luchador a tiempo parcial».

El impactante enfrentamiento concluyó con Reigns diciéndole a Punk que siempre lo había odiado y que lo desafiaría en «The Grandest Stage of Them All».

Stephanie Vaquer contra Liv Morgan (Campeonato Mundial Femenino)

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Liv Morgan se enfrentará a la Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer en un duelo muy personal en WrestleMania. Morgan superó a otras 29 superestrellas para ganar el Royal Rumble de 2026 y ganarse el derecho a desafiar a la Campeona Femenina de su elección en «The Showcase of the Immortals».

En el camino hacia WrestleMania, Morgan se vio envuelta en enfrentamientos explosivos con Vaquer y la Campeona Femenina de la WWE, Jade Cargill. Pero cuando Stephanie interrumpió la entrevista de Liv y le tocó la fibra sensible al afirmar que Morgan no se había ganado su puesto, la ganadora del Royal Rumble supo a quién quería enfrentarse.

Cody Rhodes contra Randy Orton (Campeonato Indiscutible de la WWE)

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Una de las superestrellas más peligrosas de la historia de la WWE, el «Depredador Supremo» de la WWE es 14 veces Campeón Mundial, Campeón del Grand Slam, dos veces ganador del Royal Rumble y ganador de Money in the Bank. Su ilustre carrera es la de una leyenda, un dato irónico teniendo en cuenta que parte de su reputación se forjó como «El Asesino de Leyendas». Orton se ganó el derecho a desafiar al Campeón Indiscutible de la WWE al ganar la Elimination Chamber, superando a Rhodes, LA Knight, Logan Paul, Trick Williams y Je'Von Evans. En ese combate, sin embargo, la Pesadilla Americana fue eliminada gracias a la interferencia externa del entonces campeón McIntyre.

No era la primera vez que McIntyre intervenía para privar a Rhodes de una oportunidad de revancha por el título. Después de que Jacob Fatu provocara una interrupción que ayudó a Drew a poner fin al segundo reinado de Rhodes como campeón indiscutible de la WWE en un combate «Three Stages of Hell» en SmackDown, McIntyre también eliminó ilegalmente a Rhodes del combate Royal Rumble.

Tras el caos de la Cámara, el director general de SmackDown, Nick Aldis, organizó una revancha por el título en SmackDown, y Rhodes derrotó a McIntyre para recuperar el oro y consolidar una lucha por el título contra Orton en The Showcase of the Immortals.

Jade Cargill contra Rhea Ripley (Campeonato Femenino de la WWE)

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Se avecina una tormenta en The Showcase of the Immortals cuando la Campeona Femenina de la WWE, Jade Cargill, se enfrente a Rhea Ripley en una esperadísima lucha por el título en WrestleMania. Tras convertirse en la Reina del Ring de 2025 al derrotar a Asuka en la final del torneo en Night of Champions 2025, la peligrosa Cargill le arrebató el título a Tiffany Stranton en la edición del 1 de noviembre de 2025 de Saturday Night's Main Event.

La dominante superestrella no ha sufrido ninguna derrota en combates uno contra uno en siete meses, y cuenta con un arsenal único que le permite aniquilar a sus oponentes en cuestión de minutos. Cargill, sin embargo, nunca ha competido en el mismo combate que Ripley, quien se ganó esta oportunidad por el título al derrotar a Alexa Bliss, Kiana James, Asuka, Raquel Rodríguez y Tiffany Stratton en un combate de cámara de eliminación.

AJ Lee contra Becky Lynch (Campeonato Intercontinental)

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Con la rivalidad en su punto álgido, la Campeona Intercontinental Femenina AJ Lee y Becky Lynch están a punto de llevar su larga rivalidad al escenario más grandioso de todos en un enfrentamiento por el título que no te puedes perder. Lee regresó a la WWE por primera vez en más de una década para formar equipo con CM Punk en un combate por parejas mixtas contra Lynch y Seth Rollins, que terminó con Lee obligando a Lynch a rendirse en Wrestlepalooza.

Lee repitió la hazaña al someter a Lynch para ganar un combate WarGames en Survivor Series 2025. Luego, en un enfrentamiento por el título Intercontinental Femenino en WWE Elimination Chamber 2026, Lee conquistó el campeonato por primera vez en más de 11 años al obligar a Lynch a rendirse ante la Black Widow por tercera vez en otros tantos combates.

Semanas más tarde, en el episodio de Raw del 16 de marzo, Lee venció a su buena amiga Bayley para defender con éxito el título, solo para sufrir un brutal ataque tras el combate por parte de Lynch. Una semana después, The Man dejó claro que tiene a Lee en el punto de mira en su búsqueda por recuperar el oro. En respuesta, Lee retó a Lynch a una revancha por el Campeonato Intercontinental Femenino en The Showcase of the Immortals.

Oba Femi contra Brock Lesnar (combate individual)

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Puede que Brock Lesnar haya encontrado por fin a su rival. The Beast retó a las superestrellas de la WWE a responder a su desafío abierto para WrestleMania 42, y Oba Femi aceptó descaradamente el reto. The Ruler se dirigió al ring antes de derribar a Lesnar con un impactante Fall from Grace que se sintió en todo el Universo WWE. Femi colocó entonces su pie sobre la Bestia caída, evocando una imagen poco habitual de Lesnar.

El ex campeón de NXT ha logrado un récord invicto en combates individuales, arrasando con todo el que se ha cruzado en su camino desde su llegada en diciembre. En WrestleMania 42, se enfrentará a su mayor desafío: The Beast, quien eliminó a Femi del Royal Rumble de este año y se ha ganado una merecida reputación por destrozar a sus rivales. En lo que sin duda será un enfrentamiento épico, ¿qué sucederá cuando estos gigantes se enfrenten?