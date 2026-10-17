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Liga MX
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Cómo ver Toluca vs Atletico de San Luis: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Toluca vs Atletico de San Luis
Toluca
Atletico de San Luis
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Toluca y Atletico de San Luis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 12
Estadio Nemesio Diez
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Cómo ver Toluca vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para este partido de Liga MX están disponibles a continuación.

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Toluca recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX. Los Diablos Rojos llegan desde el segundo lugar de la tabla, mientras que los Rojiblancos pelean por salir de la zona baja.

Antonio Mohamed dirige a un Toluca que atraviesa un momento irregular. Los escarlatas vienen de perder 3-2 ante Tigres en su último partido y de empatar 3-3 con Cruz Azul en la jornada anterior, resultados que han frenado su ritmo tras un arranque de torneo prometedor.

Atlético de San Luis, bajo las órdenes de Diego Mejia, llega con una derrota reciente ante Santos Laguna como último antecedente. Sin embargo, los visitantes mostraron solidez en partidas previas al superar a Club Universidad Nacional y Necaxa en su racha reciente.

El historial entre ambos clubes favorece a los visitantes en los últimos años, aunque Toluca tiene la ventaja de jugar en casa y ante su afición en el Nemesio Diez.

Con San Luis necesitando puntos para alejarse del descenso y Toluca buscando consolidarse en los primeros lugares, el partido tiene un peso real para ambas partes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Atletico de San Luis alineaciones probables

Manager

  • A. Mohamed

Antonio Mohamed está al frente de Toluca para este partido, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo local. Se esperan actualizaciones sobre la disponibilidad del plantel conforme se acerque el inicio del encuentro.

Diego Mejia dirige a Atlético de San Luis, y de igual manera no se ha proporcionado información sobre alineación probable, lesionados o suspendidos en el equipo visitante. Los datos del equipo se irán completando a medida que estén disponibles.

Forma

TOL

TOL - Formulario

ATL
W5-2
PUE
W0-1
SAN
L2-3
CRU
D3-3
TIG
L3-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAN

SAN - Formulario

CDG
L0-3
LEO
L2-0
NEC
W3-1
CUN
W2-3
SAN
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Toluca suma en sus últimos cinco partidos de Liga MX dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Tigres, y antes de eso igualaron 3-3 frente a Cruz Azul. En ese tramo de cinco encuentros, Los Diablos Rojos marcaron 14 goles y encajaron 11.

Atlético de San Luis presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. El más reciente fue una caída 1-2 ante Santos Laguna, aunque antes de ese tropiezo los Rojiblancos habían ganado 2-3 al Club Universidad Nacional y 3-1 al Necaxa. En esos cinco partidos, San Luis anotó ocho goles y recibió nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TolucaEmpateAtletico de San Luis
4
1
0
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
Toluca badge
Toluca
TOL
3
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
0
Toluca badge
Toluca
TOL
1
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
2
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
Toluca badge
Toluca
TOL
5
F
12Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 13 de abril de 2026 en Liga MX, con un empate 1-1 en el Estadio Nemesio Diez. En los últimos cinco duelos directos, Atlético de San Luis ha salido victorioso en tres ocasiones, mientras que Toluca se ha impuesto en dos. Los visitantes han marcado 11 goles y encajado 8 en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
106312211+1121
D
W
D
L
W
2
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
3
TolucaTolucaTOL
116232515+1020
L
D
L
W
W
4
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
10622158+720
W
W
D
W
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
115421811+719
D
L
D
W
W
6
LeónLeónLEO
115331512+318
D
W
D
W
L
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
115242221+117
D
D
L
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
9
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
10
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
11
MonterreyMonterreyMON
104241715+214
D
L
W
D
L
12
PachucaPachucaPAC
113441814+413
D
L
D
W
W
13
TigresTigresTIG
113441315-213
W
W
L
D
D
14
Santos LagunaSantos LagunaSAN
114161216-413
W
W
W
W
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
113351520-512
L
W
W
L
L
16
AtlanteAtlanteATL
122551319-611
L
L
W
D
L
17
NecaxaNecaxaNEC
122371525-109
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
11119826-184
D
L
W
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Toluca ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los candidatos a pelear por el título. Atlético de San Luis, en cambio, se encuentra en el puesto 15, inmerso en la lucha por alejarse de la zona de descenso, lo que convierte este partido en un encuentro de motivaciones muy distintas para cada equipo.

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