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Liga MX - Jornada 12 17 oct 2026 - 21:00 Estadio Nemesio Diez

Cómo ver Toluca vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para este partido de Liga MX están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Toluca recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX. Los Diablos Rojos llegan desde el segundo lugar de la tabla, mientras que los Rojiblancos pelean por salir de la zona baja.

Antonio Mohamed dirige a un Toluca que atraviesa un momento irregular. Los escarlatas vienen de perder 3-2 ante Tigres en su último partido y de empatar 3-3 con Cruz Azul en la jornada anterior, resultados que han frenado su ritmo tras un arranque de torneo prometedor.

Atlético de San Luis, bajo las órdenes de Diego Mejia, llega con una derrota reciente ante Santos Laguna como último antecedente. Sin embargo, los visitantes mostraron solidez en partidas previas al superar a Club Universidad Nacional y Necaxa en su racha reciente.

El historial entre ambos clubes favorece a los visitantes en los últimos años, aunque Toluca tiene la ventaja de jugar en casa y ante su afición en el Nemesio Diez.

Con San Luis necesitando puntos para alejarse del descenso y Toluca buscando consolidarse en los primeros lugares, el partido tiene un peso real para ambas partes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed está al frente de Toluca para este partido, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo local. Se esperan actualizaciones sobre la disponibilidad del plantel conforme se acerque el inicio del encuentro.

Diego Mejia dirige a Atlético de San Luis, y de igual manera no se ha proporcionado información sobre alineación probable, lesionados o suspendidos en el equipo visitante. Los datos del equipo se irán completando a medida que estén disponibles.

Forma

Toluca suma en sus últimos cinco partidos de Liga MX dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Tigres, y antes de eso igualaron 3-3 frente a Cruz Azul. En ese tramo de cinco encuentros, Los Diablos Rojos marcaron 14 goles y encajaron 11.

Atlético de San Luis presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. El más reciente fue una caída 1-2 ante Santos Laguna, aunque antes de ese tropiezo los Rojiblancos habían ganado 2-3 al Club Universidad Nacional y 3-1 al Necaxa. En esos cinco partidos, San Luis anotó ocho goles y recibió nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 13 de abril de 2026 en Liga MX, con un empate 1-1 en el Estadio Nemesio Diez. En los últimos cinco duelos directos, Atlético de San Luis ha salido victorioso en tres ocasiones, mientras que Toluca se ha impuesto en dos. Los visitantes han marcado 11 goles y encajado 8 en ese período.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Toluca ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los candidatos a pelear por el título. Atlético de San Luis, en cambio, se encuentra en el puesto 15, inmerso en la lucha por alejarse de la zona de descenso, lo que convierte este partido en un encuentro de motivaciones muy distintas para cada equipo.