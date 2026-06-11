Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial de México 2026: horarios, canales de TV, transmisiones en vivo y más

¡Por fin llegó el Mundial 2026! Además de 104 emocionantes partidos, habrá tres ceremonias de inauguración: una en México, otra en Canadá y la última en Estados Unidos.

El jueves 11 de junio el foco estará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Antes del partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica, habrá una gran fiesta con artistas como Shakira.

¿Cómo seguir el espectáculo del Azteca? Ya sea en casa o en tu móvil, GOAL te explica cómo ver la ceremonia inaugural en México.

En Mexico

En televisión: Puedes sintonizar la transmisión en vivo a través de Televisa y TV Azteca.

En espacios públicos: Si estás en la Ciudad de México, se han instalado 18 fan zones oficiales con pantallas gigantes, incluyendo el Zócalo (Plaza de la Constitución), la Plaza Garibaldi y el Bosque de Tláhuac (nota: estas zonas oficiales son de ambiente familiar y libres de alcohol). Las cantinas locales y los bares en terrazas de colonias como la Roma y la Condesa también van a estar a reventar, ¡así que llega temprano!

En Estados Unidos

Televisión en inglés: Transmisión en vivo por FOX o FS1.

Televisión en español: Transmisión en vivo por Telemundo y Universo.

¿Cuándo es la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de México 2026?

Se celebrará antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, hoy jueves 11 de junio.

Información Detalles Fecha Jueves 11 de junio Lugar Estadio Azteca, Ciudad de México Hora 13:30 (hora del Este) / 10:30 (hora del Pacífico) Inicio del partido México vs. Sudáfrica 15:00 (hora del Este) / 12:00 (hora del Pacífico)

Cómo ver la ceremonia de inauguración de México en el Mundial 2026

FOX iniciará su cobertura desde el Estadio Azteca a las 13:00 ET del jueves 11 de junio e incluirá los actos oficiales de inauguración. La ceremonia comenzará a las 13:30 ET, 90 minutos antes del partido México vs. Sudáfrica (15:00 ET).

Los aficionados pueden ver la retransmisión de la ceremonia con una suscripción a Fubo o mediante la aplicación de Fox Sports.

Fubo, el servicio de streaming recomendado por GOAL para la Copa Mundial de la FIFA, incluye FOX y FS1 —que emitirán los 104 partidos en inglés—, además de Telemundo para la mayoría de los encuentros con audio en español.

Ofrece una prueba gratuita de cinco días y planes desde 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ después. Ofrece más de 26 canales, entre ellos ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network y cadenas locales como ABC, CBS, FOX y FS1.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Dónde ver la cadena FOX en junio de 2026?

Cómo ver la ceremonia de inauguración del Mundial de México 2026 con comentarios en español

Para muchos aficionados, nada supera la energía de una transmisión en español.

NBCUniversal tiene los derechos de transmisión en español, así que puedes ver la ceremonia en Telemundo o Universo.

La retransmisión en español también estará disponible en Peacock para ver en streaming los actos previos al partido desde el Estadio Azteca. Necesitarás una suscripción a Peacock Premium (10,99 $ al mes) o a Premium Plus.

También puedes ver Telemundo con el paquete «Latino» de Fubo, que cuesta 14,99 $ al mes, o 9,99 $ durante los dos primeros meses.

¿Dónde se celebra la ceremonia de inauguración del Mundial de México 2026?

Estadio Azteca

El Estadio Azteca —llamado Estadio Banorte por patrocinio— está en Coyoacán, Ciudad de México. Inaugurado en 1966, es la casa del Club América y de la selección mexicana. Con 87 523 asientos, es el estadio más grande de América Latina y el octavo del mundo.

El Azteca acogió las finales de 1970 y 1986 y, aunque no albergará la final de 2026, hará historia este verano al ser el único estadio con partidos en tres Mundiales. Tras recientes reformas ya reabrió sus puertas y está listo para el partido inaugural.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de México 2026?

Alejandro Fernández, J Balvin, Maná, Tyla y otros artistas internacionales participarán en la ceremonia.

Los cabezas de cartel, Shakira y Burna Boy, interpretarán el himno oficial del torneo, «Dai Dai».

Shakira, ganadora de varios Grammy, ha brillado en grandes eventos: cantó «Waka Waka (This Time for Africa)» en la apertura del Mundial 2010 y protagonizó el show de medio tiempo de la Super Bowl LIV junto a Jennifer López.