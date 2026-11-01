Cómo ver el Grêmio-Atlético MG con una VPN

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Previa del partido

Copa - Semifinales 1 nov 2026 - 16:30

El Grêmio recibe al Atlético MG en un partido de Copa al que ambos clubes llegan en momentos muy distintos de la temporada. El equipo de Renato Gaucho contará con el apoyo de su afición, pero arrastra el peso de una racha difícil, mientras que los visitantes de Eduardo Dominguez llegan tras perder sus tres últimos partidos entre todas las competiciones.

El Grêmio afronta este encuentro después de encadenar dos victorias en la Serie A. Al triunfo por 1-0 a domicilio ante el Coritiba le siguió una victoria por 2-0 en casa frente al Athletico Paranaense. Esos resultados han dado algo de margen a la plantilla tras una etapa complicada que incluyó una derrota por 2-4 ante el Cruzeiro.

La trayectoria reciente del Atlético MG es distinta. El equipo de Dominguez ha perdido tres partidos seguidos: cayó ante el Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana, después perdió por 3-2 frente al Flamengo en la Serie A y, más recientemente, fue derrotado por 1-0 por el Cruzeiro en liga. La presión sobre el banquillo visitante es real.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes es equilibrado. Su duelo más reciente en la Serie A, disputado en agosto de 2026, terminó con un 3-0 a favor del Atlético MG, pero el Grêmio también ha conseguido resultados positivos en este enfrentamiento durante las últimas temporadas.

Con el Grêmio ganando impulso y el Atlético MG desesperado por poner fin a su mala racha, esta eliminatoria de Copa tiene mucho en juego para ambos equipos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver en directo el Grêmio-Atlético MG.

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