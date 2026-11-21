Cómo ver el Fluminense-Mirassol con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 22 nov 2026 - 16:30

El Fluminense recibe al Mirassol en un partido de la Serie A con once puestos de diferencia entre ambos en la tabla. El equipo de Marcao ocupa la cuarta posición y lucha por terminar entre los cuatro primeros, mientras que el Mirassol es 15.º y busca alejarse de la zona de peligro.

El Fluminense llega en un gran momento de forma. Ha ganado sus últimos tres partidos de la Serie A, el más reciente a domicilio ante el São Paulo, y afronta este encuentro en casa con confianza.

Los últimos resultados del Mirassol han sido dispares. El empate ante el Atlético MG fue un buen resultado a domicilio, pero su derrota anterior frente al Corinthians demostró que puede verse superado a este nivel.

Los enfrentamientos directos favorecen claramente al Fluminense. Ha ganado dos de los tres duelos más recientes, y el Mirassol tendrá que hacer algo fuera de lo común para cambiar esa tendencia.

Para el Fluminense, una victoria afianzaría su posición en puestos de acceso a competiciones continentales. Para el Mirassol, sumar puntos en un campo como este supondría dar un auténtico golpe sobre la mesa.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido en directo.

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