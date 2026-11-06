Cómo ver el Cruz Azul vs Club León con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 6 nov 2026 - 20:10

Cruz Azul y Club León se enfrentan en la Liga MX Femenil, con ambos equipos en busca de mejorar sus posiciones en la clasificación del Apertura.

Cruz Azul afronta este encuentro en la séptima posición del Grupo A, un puesto que refleja su irregularidad durante el último mes. Ha demostrado que puede encadenar buenos resultados, pero la falta de continuidad le ha hecho perder terreno respecto a los equipos que tiene por delante.

En su partido más reciente ganó 1-3 a domicilio al Club Tijuana, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas y le dio confianza antes de este encuentro en casa. Esa victoria ante Tijuana llegó entre las derrotas frente a Toluca y Monterrey, por lo que ahora el reto es aprovechar ese impulso positivo.

Club León llega con mejores resultados recientes. Tres victorias en sus últimos cuatro partidos de la Liga MX Femenil le han situado en una sólida quinta posición del Grupo A, solo dos puestos por encima de su rival en la tabla.

Su resultado más reciente fue una ajustada victoria por 1-0 ante Atlético de San Luis, con la que prolongó una racha en la que solo ha encajado dos goles en sus últimos cuatro encuentros. Esa solidez defensiva se pondrá a prueba ante un Cruz Azul que juega en casa.

Este partido tiene una importancia considerable para la clasificación del Grupo A, ya que ambos equipos tienen a su alcance los puestos superiores. Una victoria de cualquiera de los dos podría cambiar significativamente la situación en la tabla del Apertura.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver el partido, la hora de inicio y las novedades de los equipos.

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