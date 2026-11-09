Cómo ver el BK Haecken FF contra el Chelsea FC Women con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

El Chelsea FC Women viaja a Gotemburgo para enfrentarse al BK Häcken FF en el Nordic Wellness Arena, en la Champions League femenina.

El equipo de Sonia Bompastor llega a Suecia centrado de lleno en su campaña europea y ocupa la cuarta posición en la clasificación de la Champions League femenina.

El Häcken, con Elena Sadiku al frente, ocupa el 16.º puesto en la competición y necesitará ofrecer una gran actuación en casa para poner en apuros a un Chelsea que atraviesa un buen momento en todas las competiciones.

La temporada del club sueco en la liga nacional se acerca a su fin y sus últimos resultados en la Damallsvenskan han sido bastante sólidos. Además, el empate ante el Paris FC en su último partido de Champions League demostró que puede competir a este nivel.

El resultado más reciente del Chelsea en la WSL fue un empate 1-1 ante el Everton Women, que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en la que figuraban una goleada por 6-0 al Charlton Athletic y un triunfo por 2-0 ante la Roma en Europa.

La plantilla de Bompastor ha demostrado que puede rendir en varias competiciones, y este viaje a Suecia supone otra prueba de su nivel en la Champions League.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Champions League femenina.

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