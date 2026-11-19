Cómo ver el Al Ahli vs Al Nassr FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

España Movistar+ México Fox ONE Estados Unidos Fubo

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

1ª División - Jornada 9 20 nov 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

El Al Ahli recibe al Al Nassr en el King Abdullah Sports City de Yeda el viernes 20 de noviembre, en un partido aplazado de la jornada 9 de la Liga Profesional Saudí 2026-27.

El Al Ahli ocupa la sexta posición y necesita un buen resultado para seguir el ritmo de los equipos que tiene por delante. Su entrenador, Marino Pusic, debe trabajar para dar estabilidad a una plantilla que se ha mostrado irregular en las últimas semanas, incluida una contundente derrota por 6-1 ante el Al Shabab en liga.

El Al Nassr llega a Yeda con mucha más confianza. El equipo de Ange Postecoglou ocupa la tercera plaza con 28 puntos y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una goleada por 6-2 al Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Cristiano Ronaldo lidera el ataque del Al Nassr y tiene el aliciente añadido de acercarse a los 1.000 goles en su carrera. Su presencia, junto a Joao Felix y Sadio Mane, da al Al Nassr una de las delanteras más potentes del fútbol asiático de clubes.

En el Al Ahli, Firas Al-Buraikan regresa de la ceremonia del Jugador del Año de la AFC en Kuala Lumpur y se espera que esté disponible para el partido. El equipo local confiará en Edouard Spircean y Francisco Trincao para aportar la creatividad necesaria con la que poner en apuros a una defensa visitante bien organizada.

Ambos clubes tienen cuentas pendientes de sus recientes enfrentamientos. El Al Nassr ganó por 2-0 el último duelo entre ambos en abril, pero el Al Ahli se impuso por 3-2 en casa en enero. Los goles rara vez han escaseado cuando se enfrentan estos dos equipos.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo y dónde ver el Al Ahli vs Al Nassr.

Noticias de los equipos y plantillas