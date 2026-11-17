Cómo ver Bosnia y Herzegovina contra Rumanía con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica, en el Grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, con ambos equipos en estados de ánimo muy diferentes.

El equipo de Sergej Barbarez llega a este encuentro tras perder por 3-2 ante Suecia el 14 de noviembre, un resultado que puso fin a sus esperanzas de ascenso y confirmó el regreso de Suecia a la Liga A. Bosnia ocupa el segundo puesto del grupo, pero su campaña se ha estancado en un momento decisivo.

Rumanía llega con un impulso poco habitual. El equipo de Gheorghe Hagi venció por 2-1 a Polonia en su último partido de la Liga de Naciones, un resultado que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la competición. Rumanía había caído antes por 6-0 ante Polonia y por 1-0 ante Suecia, por lo que esta victoria tiene una importancia considerable.

Los enfrentamientos anteriores entre ambos equipos añaden interés a la cita. Bosnia ganó por 4-2 en Zenica cuando se midieron anteriormente en esta edición de la Liga de Naciones y también venció a Rumanía por 3-1 en un partido de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. Rumanía querrá mejorar ese balance en suelo bosnio.

Con Rumanía en el último puesto del Grupo 4 y necesitada de puntos para evitar el descenso, y Bosnia intentando recuperarse de su derrota ante Suecia, el partido tiene mucho en juego en ambos extremos de la clasificación.