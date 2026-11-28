Horario del Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

USA 1 30 nov 2026 - 20:15 Raymond James Stadium

Los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Carolina Panthers en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, en un duelo entre equipos de la NFC Sur correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el lunes 30 de noviembre a las 18:15 (CST).

Tampa Bay (3-7) afronta un partido que debe ganar para imponerse a Carolina en sus dos enfrentamientos de la temporada y situarse a una victoria de los Panthers (5-5), líderes de la NFC Sur. Carolina busca vengar la derrota por 30 puntos de diferencia sufrida en la semana 7 y poner fin a una racha de derrotas a domicilio en Tampa que se remonta a 2017.

Cómo ver Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

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Novedades de Tampa Bay Buccaneers y Carolina Panthers

Novedades de Tampa Bay Buccaneers

Problemas en la secundaria: El safety Antoine Winfield Jr. (tobillo) y el cornerback Benjamin Morrison (isquiotibiales y espalda) se perdieron los entrenamientos del jueves y el viernes, lo que deja mermada la defensa secundaria de Tampa Bay. El cornerback titular Jacob Parrish (espalda) volvió a entrenarse sin limitaciones el viernes, mientras que el novato Ayden Garnes apunta a jugar más snaps si Morrison no puede participar.

Refuerzos para el ataque: El quarterback Baker Mayfield se entrenó sin limitaciones toda la semana pese a las molestias persistentes en el pie y el pulgar derecho. El receptor Jalen McMillan abrió su plazo de 21 días para entrenarse tras pasar por la lista de lesionados debido a una lesión de rodilla y participó el sábado, aunque el viernes había estado limitado por unas leves molestias en el gemelo. Su regreso supondría un posible refuerzo para Tampa Bay junto a Chris Godwin Jr., Emeka Egbuka y el receptor revelación Ted Hurst III. El receptor Tez Johnson se perdió la sesión del viernes por enfermedad.

Novedades en la línea defensiva y los linebackers: El linebacker Christian Rozeboom (dedo) abrió su plazo para entrenarse tras pasar por la lista de lesionados y completó sesiones sin limitaciones. El linebacker novato Josiah Trotter (oblicuo) y el linebacker SirVocea Dennis (espalda) tuvieron una participación limitada al final de la semana, mientras que el jugador de la línea defensiva Elijah Simmons sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales y lleva una camiseta que indica que no puede participar en ejercicios de contacto.

Novedades de Carolina Panthers

Bajas confirmadas en defensa: Según el parte de lesiones de los Carolina Panthers para la semana 12, el equipo descartó a dos linebackers titulares: el linebacker interior Bobby Okereke (pie), que se perderá su cuarto partido consecutivo, y el linebacker exterior Patrick Jones II (tobillo).

Estrellas ofensivas disponibles: El principal receptor del equipo, Tetairoa McMillan (pie), desapareció del parte definitivo de lesiones y está en condiciones de jugar tras volver a entrenarse el viernes. El quarterback Bryce Young (pie) se entrenó sin limitaciones toda la semana, y el tight end Darren Waller (rodilla) está listo para jugar tras completar sesiones con participación limitada.

Jugadores en duda: El running back Jonathon Brooks (ingle) y el linebacker exterior Thomas Incoom (gemelo) figuran como dudosos mientras siguen dentro de sus respectivos plazos de activación desde la lista de lesionados. El tight end suplente Feleipe Franks (muñeca) también está en duda.