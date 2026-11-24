Horario del Los Angeles Rams vs Green Bay Packers

Los Angeles Rams recibe a Green Bay Packers en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo de la semana 12 de la temporada regular de la NFL que se disputa en la víspera de Acción de Gracias. El partido comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 18:00 (CST).

Los Rams y los Packers están empatados con un balance de 6-4 en una apretada lucha por las plazas de comodín de la NFC. Ambos se enfrentan en el primer partido de la historia de la NFL en la víspera de Acción de Gracias. Green Bay espera el debut de Micah Parsons esta temporada e intentará proteger a Jordan Love de la presión defensiva de Los Angeles, mientras que los Rams afrontan las importantes lesiones de sus receptores Puka Nacua y Davante Adams.

Cómo ver Los Angeles Rams vs Green Bay Packers

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Novedades de Los Angeles Rams y Green Bay Packers

Novedades de Los Angeles Rams

Dos bajas importantes entre los receptores : Los Angeles no cuenta con sus dos principales receptores. Puka Nacua se perderá lo que queda de temporada (con una recuperación estimada de 4 a 5 meses) tras someterse a una operación del ligamento colateral medial de la rodilla, a la que se sumó una suspensión de tres partidos impuesta por la NFL por conducta personal. El veterano Davante Adams (isquiotibiales) también sigue en la lista de lesionados y no se espera su regreso, como mínimo, hasta la semana 13 o 14.

: Los Angeles no cuenta con sus dos principales receptores. Puka Nacua se perderá lo que queda de temporada (con una recuperación estimada de 4 a 5 meses) tras someterse a una operación del ligamento colateral medial de la rodilla, a la que se sumó una suspensión de tres partidos impuesta por la NFL por conducta personal. El veterano Davante Adams (isquiotibiales) también sigue en la lista de lesionados y no se espera su regreso, como mínimo, hasta la semana 13 o 14. Línea ofensiva mermada : Los Rams no disponen ni de su center titular ni del suplente: Coleman Shelton (isquiotibiales) y Dylan McMahon (rodilla, incluido en la lista de lesionados) están de baja, al igual que el guard Steve Avila (isquiotibiales). El liniero ofensivo Justin Dedich (mano) ha vuelto a entrenarse con normalidad y se espera que aporte una alternativa en el interior de la línea.

: Los Rams no disponen ni de su center titular ni del suplente: Coleman Shelton (isquiotibiales) y Dylan McMahon (rodilla, incluido en la lista de lesionados) están de baja, al igual que el guard Steve Avila (isquiotibiales). El liniero ofensivo Justin Dedich (mano) ha vuelto a entrenarse con normalidad y se espera que aporte una alternativa en el interior de la línea. Refuerzos defensivos : El defensive end Kobie Turner (ingle) completó el entrenamiento del domingo y está en disposición de regresar. Si juega, será la primera vez que Turner, Aaron Donald, Braden Fiske, Myles Garrett y Byron Young coincidan en el frente defensivo de los Rams.

: El defensive end Kobie Turner (ingle) completó el entrenamiento del domingo y está en disposición de regresar. Si juega, será la primera vez que Turner, Aaron Donald, Braden Fiske, Myles Garrett y Byron Young coincidan en el frente defensivo de los Rams. Otras lesiones importantes : El outside linebacker Myles Garrett (rodilla) y el running back Kyren Williams (dedo del pie) entrenaron de forma limitada el domingo, aunque se espera que ambos jueguen. El safety Kam Curl (dedo del pie) y el tight end Terrance Ferguson (tobillo/isquiotibiales) no se entrenaron; Ferguson ya está descartado. El cornerback Trent McDuffie (espalda) se entrenó con normalidad.

: El outside linebacker Myles Garrett (rodilla) y el running back Kyren Williams (dedo del pie) entrenaron de forma limitada el domingo, aunque se espera que ambos jueguen. El safety Kam Curl (dedo del pie) y el tight end Terrance Ferguson (tobillo/isquiotibiales) no se entrenaron; Ferguson ya está descartado. El cornerback Trent McDuffie (espalda) se entrenó con normalidad. Racha y antecedentes entre entrenadores: Los Angeles llega tras una semana de descanso y encadena cuatro victorias. El entrenador principal Sean McVay tiene un balance histórico de 0-5 frente a Matt LaFleur, de Green Bay, aunque en la semana 10 derrotó al hermano de Matt, Mike LaFleur, entrenador de Arizona Cardinals.

Novedades de Green Bay Packers

Refuerzos importantes en defensa : Todos los jugadores de la plantilla activa de 53 integrantes de Green Bay participaron de algún modo en los entrenamientos del fin de semana. El pass rusher Micah Parsons (rodilla) se entrenó con protecciones de forma limitada y apunta a debutar en la temporada 2026 con un número reducido de jugadas, después de romperse el ligamento cruzado anterior en diciembre pasado. También está previsto el regreso del linebacker titular Zaire Franklin (espinilla), ausente durante un mes.

: Todos los jugadores de la plantilla activa de 53 integrantes de Green Bay participaron de algún modo en los entrenamientos del fin de semana. El pass rusher Micah Parsons (rodilla) se entrenó con protecciones de forma limitada y apunta a debutar en la temporada 2026 con un número reducido de jugadas, después de romperse el ligamento cruzado anterior en diciembre pasado. También está previsto el regreso del linebacker titular Zaire Franklin (espinilla), ausente durante un mes. Refuerzos en la línea ofensiva : Los Packers recuperan experiencia en la línea que protege al quarterback Jordan Love. El center Sean Rhyan (tobillo) está listo para volver tras perderse cuatro partidos, y se prevé que el veterano right guard Kevin Zeitler sea titular por primera vez con Green Bay. El left guard Aaron Banks (rodilla) completó el entrenamiento.

: Los Packers recuperan experiencia en la línea que protege al quarterback Jordan Love. El center Sean Rhyan (tobillo) está listo para volver tras perderse cuatro partidos, y se prevé que el veterano right guard Kevin Zeitler sea titular por primera vez con Green Bay. El left guard Aaron Banks (rodilla) completó el entrenamiento. Incertidumbre entre los corredores : El running back estrella Josh Jacobs (dedo anular derecho operado) entrenó de forma limitada. Sin embargo, el entrenador principal Matt LaFleur indicó que Jacobs aún debe demostrar que puede agarrar el balón con eficacia y que es poco probable que juegue. Caleb Johnson y Pierre Strong Jr., incorporado recientemente al equipo de prácticas, quedan como alternativas de reserva.

: El running back estrella Josh Jacobs (dedo anular derecho operado) entrenó de forma limitada. Sin embargo, el entrenador principal Matt LaFleur indicó que Jacobs aún debe demostrar que puede agarrar el balón con eficacia y que es poco probable que juegue. Caleb Johnson y Pierre Strong Jr., incorporado recientemente al equipo de prácticas, quedan como alternativas de reserva. Novedades en la secundaria y entre los receptores : El cornerback novato Brandon Cisse (costilla) entrenó de forma limitada tras retirarse del partido perdido la semana pasada ante Minnesota, aunque afirmó que está «perfectamente» para jugar. Los receptores Bo Melton (muslo) y Skyy Moore (tobillo), junto con el linebacker Isaiah McDuffie (costilla), también entrenaron de forma limitada. El tight end Luke Musgrave sigue en la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar.

: El cornerback novato Brandon Cisse (costilla) entrenó de forma limitada tras retirarse del partido perdido la semana pasada ante Minnesota, aunque afirmó que está «perfectamente» para jugar. Los receptores Bo Melton (muslo) y Skyy Moore (tobillo), junto con el linebacker Isaiah McDuffie (costilla), también entrenaron de forma limitada. El tight end Luke Musgrave sigue en la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar. Situación y necesidad de reaccionar: Green Bay tiene un balance de 6-4 (ocupa actualmente la séptima plaza de la NFC) y busca recuperarse de la derrota por 30-10 ante los Vikings en la semana 10. Se medirá a una defensa de los Rams que ha conseguido nueve sacks en sus dos últimos partidos.

Los Angeles Rams LA Formulario Green Bay Packers GB LA LA GB GB Todos los partidos Todos los partidos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA W Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129 Todos los partidos Todos los partidos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN L Nueva Inglaterra Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB W Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB L Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 122