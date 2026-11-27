Horario del Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

Jacksonville Jaguars recibe a Tennessee Titans en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) en un duelo entre equipos de la AFC Sur correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 11:00 (CST).

Jacksonville, líder de la AFC Sur (7-3), está simplificando su esquema ofensivo para recuperarse de una inesperada derrota ante los Giants marcada por los errores. Se enfrenta a la defensa de Tennessee Titans (1-9), que atraviesa dificultades y ha encajado al menos 40 puntos en tres partidos consecutivos.

Cómo ver Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

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Novedades de Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans

Novedades de Jacksonville Jaguars

El receptor Parker Washington aparece en el parte médico : Parker Washington, el receptor más destacado del equipo (44 recepciones, 748 yardas y 6 touchdowns), logró 152 yardas y un touchdown ante Tennessee en la semana 10. El jueves apareció en el parte médico de los Jaguars y entrenó de forma limitada por un problema en el hombro.

: Parker Washington, el receptor más destacado del equipo (44 recepciones, 748 yardas y 6 touchdowns), logró 152 yardas y un touchdown ante Tennessee en la semana 10. El jueves apareció en el parte médico de los Jaguars y entrenó de forma limitada por un problema en el hombro. Gestión de los corredores : El corredor titular Bhayshul Tuten no entrenó ni el miércoles ni el jueves por una lesión persistente en el pie y el tobillo. Aunque Tuten se ha perdido los entrenamientos de mitad de semana durante las últimas tres semanas y después ha podido jugar, el corredor Chris Rodriguez Jr. (mano) entrenó con normalidad el jueves y está preparado para asumir más carga de trabajo si se da descanso a Tuten.

: El corredor titular Bhayshul Tuten no entrenó ni el miércoles ni el jueves por una lesión persistente en el pie y el tobillo. Aunque Tuten se ha perdido los entrenamientos de mitad de semana durante las últimas tres semanas y después ha podido jugar, el corredor Chris Rodriguez Jr. (mano) entrenó con normalidad el jueves y está preparado para asumir más carga de trabajo si se da descanso a Tuten. Línea ofensiva y profundidad entre los receptores : El receptor Jakobi Meyers (tobillo) entrenó de forma limitada el jueves. En la línea ofensiva, el tackle izquierdo Walker Little (rodilla), el center Robert Hainsey (rodilla), el center Jonah Monheim (tobillo) y el tackle derecho Cole Van Lanen (tobillo) también participaron de forma limitada. El guard Patrick Mekari (espalda) entrenó igualmente de forma limitada después de que esta semana se abriera su plazo de 21 días para regresar desde la lista de lesionados.

: El receptor Jakobi Meyers (tobillo) entrenó de forma limitada el jueves. En la línea ofensiva, el tackle izquierdo Walker Little (rodilla), el center Robert Hainsey (rodilla), el center Jonah Monheim (tobillo) y el tackle derecho Cole Van Lanen (tobillo) también participaron de forma limitada. El guard Patrick Mekari (espalda) entrenó igualmente de forma limitada después de que esta semana se abriera su plazo de 21 días para regresar desde la lista de lesionados. Integración en defensa: El coordinador defensivo Anthony Campanile elogió los debuts con los Jaguars del veterano safety Jessie Bates III (96 % de los snaps, 3 placajes) y el tackle defensivo Jordan Davis (50 % de los snaps, 1 placaje) en la derrota de la semana pasada ante los Giants. El defensive end B.J. Green II (antebrazo) y el defensive end Danny Striggow (conmoción cerebral) entrenaron con normalidad el jueves, mientras que el tackle defensivo Matt Dickerson (cuello) y el linebacker Dennis Gardeck (cuello) participaron de forma limitada.

Novedades de Tennessee Titans

Bajas en la secundaria defensiva : La defensa de Tennessee contra el pase afronta grandes dificultades después de que el cornerback titular Cor'Dale Flott (cuello) y el safety de rotación Terrell Burgess (rodilla) se perdieran los entrenamientos del miércoles y el jueves. Para reforzar la plantilla, los Titans ficharon a principios de esta semana al cornerback Corey Thornton del equipo de prácticas de Carolina.

: La defensa de Tennessee contra el pase afronta grandes dificultades después de que el cornerback titular Cor'Dale Flott (cuello) y el safety de rotación Terrell Burgess (rodilla) se perdieran los entrenamientos del miércoles y el jueves. Para reforzar la plantilla, los Titans ficharon a principios de esta semana al cornerback Corey Thornton del equipo de prácticas de Carolina. Novedades en la línea ofensiva : El tackle izquierdo titular Dan Moore Jr. (rodilla) volvió a entrenar de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. El guard Fernando Carmona Jr. (tobillo), designado el miércoles para regresar desde la lista de lesionados, participó plenamente en los entrenamientos de ambos días mientras el cuerpo técnico evalúa si está listo para ser activado de cara al domingo.

: El tackle izquierdo titular Dan Moore Jr. (rodilla) volvió a entrenar de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. El guard Fernando Carmona Jr. (tobillo), designado el miércoles para regresar desde la lista de lesionados, participó plenamente en los entrenamientos de ambos días mientras el cuerpo técnico evalúa si está listo para ser activado de cara al domingo. Recursos ofensivos : El receptor Wan'Dale Robinson fue incluido a principios de esta semana en la lista de lesionados para el resto de la temporada por una lesión de tobillo sufrida en la derrota de la semana 10 ante Jacksonville. Sin embargo, el receptor Carnell Tate (hombro), una amenaza en pases largos que se perdió el primer duelo contra los Jaguars, entrenó con normalidad el jueves tras volver a jugar la semana pasada contra Dallas. El corredor Tony Pollard descansó el jueves por su condición de veterano.

: El receptor Wan'Dale Robinson fue incluido a principios de esta semana en la lista de lesionados para el resto de la temporada por una lesión de tobillo sufrida en la derrota de la semana 10 ante Jacksonville. Sin embargo, el receptor Carnell Tate (hombro), una amenaza en pases largos que se perdió el primer duelo contra los Jaguars, entrenó con normalidad el jueves tras volver a jugar la semana pasada contra Dallas. El corredor Tony Pollard descansó el jueves por su condición de veterano. Estado de la primera y segunda línea defensiva: El jugador de la línea defensiva John Franklin-Myers (espalda), fichado como agente libre con un contrato importante, pasó de entrenar de forma limitada el miércoles a participar plenamente el jueves. El linebacker Dorian Mausi Jr. (rodilla) se incorporó al parte médico tras entrenar de forma limitada.