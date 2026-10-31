Cómo ver el Nashville SC contra el Red Bull New York con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 1 nov 2026 - 16:30 Geodis Park

El Nashville SC recibe al Red Bull New York en el Geodis Park cuando la temporada regular de la MLS entra en su recta final, con ambos equipos en situaciones muy distintas.

El Nashville de BJ Callaghan ha sido el equipo más destacado de la Conferencia Este y llega a este encuentro como ganador del Supporters' Shield, un título que ya tiene asegurado. Su estado de forma ha sido excepcional y jugar en casa, en el Geodis Park, le da motivos de sobra para afrontar el partido con confianza.

El Red Bull New York llega con algo que demostrar. El equipo de Michael Bradley ocupa la décima posición del Este y lucha por meterse en los playoffs cuando queda poco para que termine la temporada regular. Las tres derrotas sufridas en sus últimos cinco partidos ponen de manifiesto la irregularidad que ha marcado su campaña, aunque una victoria por 2-0 ante el Inter Miami y una reciente derrota por 3-2 frente al New England Revolution demuestran que puede competir a este nivel.

El partido más reciente del Red Bull New York terminó con una derrota por 3-2 en el campo del New England Revolution, un resultado que mantiene la presión sobre el equipo de Bradley. Tiene calidad para crear problemas a domicilio, pero el registro defensivo del Nashville y su capacidad para marcar con facilidad hacen de este un compromiso difícil.

Para el Nashville, esta es una oportunidad de mantener el nivel que le permitió ganar el Supporters' Shield y llegar a los playoffs en las mejores condiciones posibles. Callaghan querrá una actuación seria que refuerce el ritmo y la confianza de la plantilla.

A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber para ver este partido en directo.

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