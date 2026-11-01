Cómo ver el Cruz Azul vs León con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 15 1 nov 2026 - 20:10 Estadio Banorte

Cruz Azul recibe a León en el Estadio Banorte de Ciudad de México en un partido del Apertura de la Liga MX que enfrenta a dos clubes con trayectorias recientes dispares.

El equipo de Joel Huiqui llega en buena forma tras ganar tres de sus últimos cinco partidos de Liga MX. En su encuentro más reciente venció 1-3 a domicilio al Querétaro FC, un resultado que lo mantiene entre los aspirantes a los primeros puestos de la tabla del Apertura.

Cruz Azul se ha mostrado especialmente eficaz de cara a portería últimamente: marcó cinco goles al FC Juárez y después ganó a domicilio al Pachuca y al Querétaro. El conjunto local buscará prolongar esa racha en el Estadio Banorte.

León llega con un balance más irregular. El equipo de Ignacio Ambriz empató 1-1 con el Toluca en su encuentro más reciente y acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota por 3-5 ante el CF América en esa racha apunta a debilidades defensivas que Cruz Azul querrá aprovechar.

En la clasificación del Apertura, Cruz Azul ocupa el cuarto puesto y León, el séptimo. Los locales tienen ventaja en la tabla, pero no pueden confiarse ante un rival capaz de conseguir buenos resultados fuera de casa.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario para ver en directo el Cruz Azul vs León.

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