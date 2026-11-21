Horario del Washington Commanders vs Cincinnati Bengals

Los Washington Commanders reciben a los Cincinnati Bengals en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, durante la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el lunes 23 de noviembre a las 18:15 (CST).

Joe Burrow, a nivel de candidato al MVP, y unos Cincinnati Bengals (7-2) en plena forma buscan su sexta victoria consecutiva en el Monday Night Football ante unos Washington Commanders (3-5-1) que llegan descansados y quieren impulsar sus opciones de entrar en los playoffs con Jayden Daniels al frente.

Cómo ver el Washington Commanders vs Cincinnati Bengals

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, ESPN y Disney+.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones televisivas locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su mercado local o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de internet reduzcan el ancho de banda durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones de streaming de tu país, como YouTube TV, mientras viajas al extranjero.

Noticias de los Washington Commanders y los Cincinnati Bengals

Noticias de los Washington Commanders

Washington llega tras vencer por 24-21 a los New York Giants en el Thursday Night Football, lo que ha dado al equipo de Dan Quinn más tiempo de preparación mientras intenta mantenerse en la lucha en la NFC Este.

Situación del quarterback : Jayden Daniels (codo izquierdo) sigue entrenándose sin limitaciones y llega al partido en horario estelar tras haber registrado un índice de pasador superior a 90 en cada una de sus seis apariciones esta temporada.

: Jayden Daniels (codo izquierdo) sigue entrenándose sin limitaciones y llega al partido en horario estelar tras haber registrado un índice de pasador superior a 90 en cada una de sus seis apariciones esta temporada. Refuerzos ofensivos cerca de volver : El corredor Jacory "Bill" Croskey-Merritt (ingle) se entrenó sin limitaciones el jueves y el viernes después de que se abriera su periodo de entrenamientos para regresar de la lista de lesionados, mientras que el center Lucas Patrick superó el protocolo por conmoción cerebral y está previsto que sea titular ante su antiguo equipo.

: El corredor Jacory "Bill" Croskey-Merritt (ingle) se entrenó sin limitaciones el jueves y el viernes después de que se abriera su periodo de entrenamientos para regresar de la lista de lesionados, mientras que el center Lucas Patrick superó el protocolo por conmoción cerebral y está previsto que sea titular ante su antiguo equipo. Dudas de última hora entre los jugadores ofensivos : El receptor Treylon Burks (pie) pasó de entrenarse sin limitaciones el jueves a no participar el viernes, por lo que su presencia el lunes está en duda. Rachaad White (talón) fue incluido en el parte médico el viernes.

: El receptor Treylon Burks (pie) pasó de entrenarse sin limitaciones el jueves a no participar el viernes, por lo que su presencia el lunes está en duda. Rachaad White (talón) fue incluido en el parte médico el viernes. Contratiempo a largo plazo en la línea ofensiva : No se espera que el tackle izquierdo Laremy Tunsil regrese durante la temporada regular de 2026 mientras se recupera de una lesión de tríceps sufrida en verano, por lo que Brandon Coleman seguirá protegiendo el lado ciego.

: No se espera que el tackle izquierdo Laremy Tunsil regrese durante la temporada regular de 2026 mientras se recupera de una lesión de tríceps sufrida en verano, por lo que Brandon Coleman seguirá protegiendo el lado ciego. Línea defensiva mermada : Con los tackles defensivos Daron Payne y Javon Kinlaw en la lista de lesionados, Washington tiene pocos efectivos en la primera línea para presionar al quarterback y dependerá en gran medida de los linebackers, incluido el novato Sonny Styles, que sumó 13 placajes contra los Giants, y de las recuperaciones de balón de su secundaria para frenar a Cincinnati.

: Con los tackles defensivos Daron Payne y Javon Kinlaw en la lista de lesionados, Washington tiene pocos efectivos en la primera línea para presionar al quarterback y dependerá en gran medida de los linebackers, incluido el novato Sonny Styles, que sumó 13 placajes contra los Giants, y de las recuperaciones de balón de su secundaria para frenar a Cincinnati. Seguimiento de la secundaria: El safety Quan Martin (hombro) se entrenó de forma limitada tanto el jueves como el viernes, mientras que los tight ends John Bates (hombro), Chig Okonkwo (espalda) y Colson Yankoff (rodilla) participaron sin limitaciones.

Noticias de los Cincinnati Bengals

Cincinnati llega a Landover con una media de 30,9 puntos por partido, la tercera mejor de la NFL, y tras anotar al menos 31 puntos en cinco victorias consecutivas, incluida una contundente victoria por 38-18 sobre Pittsburgh.

Situación del quarterback : Joe Burrow lidera la liga con 27 pases de touchdown y tiene un porcentaje de pases completados del 74,7 %. Aunque Burrow no atendió a los medios el jueves debido a una enfermedad que ha circulado por el vestuario, se entrenó sin limitaciones tanto el jueves como el viernes y confirmó que está listo para el lunes por la noche.

: Joe Burrow lidera la liga con 27 pases de touchdown y tiene un porcentaje de pases completados del 74,7 %. Aunque Burrow no atendió a los medios el jueves debido a una enfermedad que ha circulado por el vestuario, se entrenó sin limitaciones tanto el jueves como el viernes y confirmó que está listo para el lunes por la noche. Lesiones en el interior de la línea ofensiva : El guard titular Dalton Risner (rodillas) se perdió los entrenamientos del jueves y el viernes, mientras que Dylan Fairchild (oblicuo) siguió entrenándose de forma limitada ambos días, lo que podría dejar al equipo con pocas alternativas ante la primera línea defensiva de Washington.

: El guard titular Dalton Risner (rodillas) se perdió los entrenamientos del jueves y el viernes, mientras que Dylan Fairchild (oblicuo) siguió entrenándose de forma limitada ambos días, lo que podría dejar al equipo con pocas alternativas ante la primera línea defensiva de Washington. Refuerzo en la secundaria y atención a una enfermedad : El safety Kyle Dugger (cuádriceps) pasó a entrenarse sin limitaciones el viernes y va camino de regresar, aunque el cornerback titular Dax Hill (enfermedad) se perdió las sesiones del jueves y el viernes.

: El safety Kyle Dugger (cuádriceps) pasó a entrenarse sin limitaciones el viernes y va camino de regresar, aunque el cornerback titular Dax Hill (enfermedad) se perdió las sesiones del jueves y el viernes. Armas ofensivas sanas y en plena forma : El receptor Tee Higgins (rodilla) se entrenó sin limitaciones toda la semana junto a Ja'Marr Chase, que necesita un partido más de 200 yardas para igualar el récord histórico de la NFL. El receptor Andrei Iosivas (pulgar) y el cornerback Jalen Davis (isquiotibiales) también se entrenan sin limitaciones durante sus respectivos periodos para regresar de la lista de lesionados.

: El receptor Tee Higgins (rodilla) se entrenó sin limitaciones toda la semana junto a Ja'Marr Chase, que necesita un partido más de 200 yardas para igualar el récord histórico de la NFL. El receptor Andrei Iosivas (pulgar) y el cornerback Jalen Davis (isquiotibiales) también se entrenan sin limitaciones durante sus respectivos periodos para regresar de la lista de lesionados. Descanso y ausencias en la línea defensiva: El tackle defensivo Jonathan Allen, exjugador destacado de Washington, y su compañero de posición B.J. Hill disfrutaron de días de descanso para veteranos a finales de semana, mientras que el linebacker Oren Burks (ingle) siguió sin entrenarse.

Washington Commanders WAS Formulario Cincinnati Bengals CIN WAS WAS CIN CIN Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Giants NYG 21 24 Washington Commanders WAS W Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA L Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI W San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 108 Todos los partidos Todos los partidos Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT W Atlanta Falcons ATL 17 34 Cincinnati Bengals CIN W Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN W Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 181