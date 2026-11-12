Horario del Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars

Los Tennessee Titans reciben a los Jacksonville Jaguars en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, en un duelo entre equipos de la AFC Sur correspondiente a la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los Tennessee Titans (1-7), que aún no han ganado en casa esta temporada, saben que deben mejorar su juego ante unos rivales de división en plena forma, los Jacksonville Jaguars (6-2).

Pese al tropiezo de la sexta semana frente a los Houston Texans, también de la AFC Sur, en el estadio de Wembley de Londres, los Jaguars se han recuperado con amplias victorias sobre los Colts y los Ravens.

Cómo ver el Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars

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Novedades de los Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars

Ambas franquicias llegan al encuentro tras realizar movimientos importantes antes del cierre del mercado de traspasos de la NFL, que las han llevado por caminos muy distintos.

Jacksonville avanza con fuerza hacia el título de la AFC Sur gracias a una temporada de Trevor Lawrence digna de un MVP, mientras que Tennessee se orienta hacia una reconstrucción tras traspasar a dos pilares de su defensa.

Cambios en las plantillas al cierre del mercado de traspasos

La apuesta de los Jaguars por ir a por todas : El director general James Gladstone reforzó la plantilla de Jacksonville con las incorporaciones del tackle defensivo Jordan Davis, el safety Jessie Bates III y el tackle defensivo Davon Godchaux. El entrenador Liam Coen señaló que estos fichajes deberían dar más libertad de inmediato a los defensores exteriores Josh Hines-Allen y Travon Walker, además de fortalecer la mejor defensa de la liga contra la carrera.

: El director general James Gladstone reforzó la plantilla de Jacksonville con las incorporaciones del tackle defensivo Jordan Davis, el safety Jessie Bates III y el tackle defensivo Davon Godchaux. El entrenador Liam Coen señaló que estos fichajes deberían dar más libertad de inmediato a los defensores exteriores Josh Hines-Allen y Travon Walker, además de fortalecer la mejor defensa de la liga contra la carrera. La apuesta de los Titans por la juventud: Tennessee señaló que su prioridad pasa a ser acumular elecciones para futuros drafts al traspasar al tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons a los Chicago Bears y al veterano safety Amani Hooker a los Buffalo Bills. Tras la salida de ambos veteranos y con James Williams y Jaylen Harrell, también elegidos en el draft de 2024, en la lista de lesionados, el linebacker de tercer año Cedric Gray es ahora el jugador que más tiempo lleva en la defensa de los Titans.

Novedades de los Tennessee Titans

No participaron en el entrenamiento : LB Cody Barton (conmoción cerebral), LB Anthony Hill Jr. (cuello), LG Peter Skoronski (isquiotibiales), WR Carnell Tate (hombro) y RB Tony Pollard (dedo / descanso por su condición de veterano). Carnell Tate, el receptor novato más destacado del equipo, no se entrena desde el 23 de octubre y se perdió la octava semana.

: LB Cody Barton (conmoción cerebral), LB Anthony Hill Jr. (cuello), LG Peter Skoronski (isquiotibiales), WR Carnell Tate (hombro) y RB Tony Pollard (dedo / descanso por su condición de veterano). Carnell Tate, el receptor novato más destacado del equipo, no se entrena desde el 23 de octubre y se perdió la octava semana. Participación limitada : RB Tyjae Spears (rodilla) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles, mientras que S Kevin Winston Jr. (hombro) pasó a entrenarse de forma limitada después de haber completado la sesión del día anterior.

: RB Tyjae Spears (rodilla) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles, mientras que S Kevin Winston Jr. (hombro) pasó a entrenarse de forma limitada después de haber completado la sesión del día anterior. Participación completa: DL John Franklin-Myers (espalda), CB Marcus Harris (tobillo), CB Jaylon Jones (rodilla), RT JC Latham (dedo) y P Tommy Townsend (rodilla izquierda). El entrenador Robert Saleh también señaló que se espera que el guard Fernando Carmona, incluido en la lista de lesionados, vuelva a entrenarse la próxima semana.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

No participaron en el entrenamiento : RB Bhayshul Tuten (tobillo/pie) se perdió su segunda sesión consecutiva. Los recién llegados S Jessie Bates III y DT Jordan Davis tampoco se entrenaron el jueves para descansar mientras se adaptan a las instalaciones, sin que mediara ninguna lesión, aunque DT Davon Godchaux sí se ha estado entrenando.

: RB Bhayshul Tuten (tobillo/pie) se perdió su segunda sesión consecutiva. Los recién llegados S Jessie Bates III y DT Jordan Davis tampoco se entrenaron el jueves para descansar mientras se adaptan a las instalaciones, sin que mediara ninguna lesión, aunque DT Davon Godchaux sí se ha estado entrenando. Participación limitada : WR Jakobi Meyers (tobillo) y DE Travon Walker (costilla) pudieron entrenarse de forma limitada tras ausentarse el miércoles. Se sumaron así a RG Ezra Cleveland (rodilla/tobillo), C Robert Hainsey (conmoción cerebral), S Antonio Johnson (tobillo), RB Chris Rodriguez Jr. (mano) y LB Branson Combs (hombro).

: WR Jakobi Meyers (tobillo) y DE Travon Walker (costilla) pudieron entrenarse de forma limitada tras ausentarse el miércoles. Se sumaron así a RG Ezra Cleveland (rodilla/tobillo), C Robert Hainsey (conmoción cerebral), S Antonio Johnson (tobillo), RB Chris Rodriguez Jr. (mano) y LB Branson Combs (hombro). Participación completa: DE B.J. Green II (antebrazo), autorizado recientemente para volver de la lista de lesionados, completó su segundo entrenamiento consecutivo.

Tennessee Titans TEN Formulario Jacksonville Jaguars JAX TEN TEN JAX JAX Todos los partidos Todos los partidos Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN L Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU L Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 107 Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX W Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND W Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI W Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 147