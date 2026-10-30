Horario del Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Los Tampa Bay Buccaneers recibirán a los Atlanta Falcons en el Raymond James Stadium (Tampa, Florida) en un duelo entre equipos de la NFC Sur correspondiente a la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Como todos los equipos de la NFC Sur, los Buccaneers (2-5) y los Falcons (3-4) tienen un balance negativo, pero ambos buscarán dar continuidad a sus victorias de la séptima semana. Tampa Bay aplastó a Carolina por 43-13, mientras que Atlanta puso fin a la racha invicta de San Francisco con un triunfo en casa por 29-20.

Cómo ver el Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

En Estados Unidos:

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En el Reino Unido:

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Novedades de los Tampa Bay Buccaneers y los Atlanta Falcons

Ambas plantillas están muy afectadas por las lesiones, pero llegan animadas por sus contundentes victorias de la séptima semana.

Novedades de los Tampa Bay Buccaneers

La mejor noticia para los Buccaneers llega en defensa, aunque el equipo sigue lidiando con un brote de gripe en el vestuario.

Antoine Winfield Jr. (S) : Se prepara para volver. Tras perderse tres partidos por una costilla fracturada, el safety elegido para el equipo All-Pro completó el entrenamiento del jueves y se espera que lidere la defensa contra el potente juego de pase de los Falcons.

: Se prepara para volver. Tras perderse tres partidos por una costilla fracturada, el safety elegido para el equipo All-Pro completó el entrenamiento del jueves y se espera que lidere la defensa contra el potente juego de pase de los Falcons. Baker Mayfield (QB) : Totalmente disponible. Mayfield regresó la semana pasada tras sufrir una luxación en el pulgar y lanzó solo 11 pases en una abultada victoria basada en el juego de carrera. No tiene limitaciones de cara al domingo.

: Totalmente disponible. Mayfield regresó la semana pasada tras sufrir una luxación en el pulgar y lanzó solo 11 pases en una abultada victoria basada en el juego de carrera. No tiene limitaciones de cara al domingo. Emeka Egbuka (WR) : En duda. Egbuka se perdió el partido de la semana pasada por una conmoción cerebral y una lesión en el pie. Ha participado de forma limitada en dos entrenamientos consecutivos, por lo que su disponibilidad sigue en el aire.

: En duda. Egbuka se perdió el partido de la semana pasada por una conmoción cerebral y una lesión en el pie. Ha participado de forma limitada en dos entrenamientos consecutivos, por lo que su disponibilidad sigue en el aire. Luke Goedeke (T) : Probable baja. El tackle derecho titular siguió sin entrenarse el jueves por segundo día consecutivo debido a una lesión en el gemelo. Se espera que el novato Benjamin Chukwuma siga sustituyéndolo después de contribuir a que el equipo sumara 258 yardas terrestres la semana pasada.

: Probable baja. El tackle derecho titular siguió sin entrenarse el jueves por segundo día consecutivo debido a una lesión en el gemelo. Se espera que el novato Benjamin Chukwuma siga sustituyéndolo después de contribuir a que el equipo sumara 258 yardas terrestres la semana pasada. Mejoras tras la enfermedad : El destacado linebacker novato Josiah Trotter y el especialista en presionar al quarterback Yaya Diaby (que logró 3 sacks la semana pasada) se recuperaron de una fuerte gripe y participaron plenamente en el entrenamiento del jueves.

: El destacado linebacker novato Josiah Trotter y el especialista en presionar al quarterback Yaya Diaby (que logró 3 sacks la semana pasada) se recuperaron de una fuerte gripe y participaron plenamente en el entrenamiento del jueves. Kenny Gainwell (RB): Participación limitada. Tras lidiar con una lesión en la cadera, pudo participar de forma limitada en el entrenamiento del jueves, lo que aporta más efectivos a un juego de carrera en auge.

Novedades de los Atlanta Falcons

Los Falcons cuentan con un ataque muy potente bajo la dirección de Michael Penix Jr., pero llegan a la octava semana con una extensa lista de 16 jugadores en el parte de lesiones, que afecta principalmente a su defensa secundaria.

Brian Robinson Jr. (RB) : Probable baja. Robinson fue el único jugador de los Falcons que no entrenó en absoluto el jueves mientras sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales. Su probable ausencia apunta a una gran carga de trabajo para Bijan Robinson, líder de la liga en yardas terrestres, con Khalil Herbert entrando en la rotación.

: Probable baja. Robinson fue el único jugador de los Falcons que no entrenó en absoluto el jueves mientras sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales. Su probable ausencia apunta a una gran carga de trabajo para Bijan Robinson, líder de la liga en yardas terrestres, con Khalil Herbert entrando en la rotación. Refuerzos defensivos : El linebacker Divine Deablo (antebrazo) y el defensive back Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) volvieron a entrenarse el jueves de forma limitada tras perderse la victoria de la semana pasada.

: El linebacker Divine Deablo (antebrazo) y el defensive back Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) volvieron a entrenarse el jueves de forma limitada tras perderse la victoria de la semana pasada. Problemas en las ingles de la defensa secundaria : Los destacados cornerbacks A.J. Terrell y C.J. Henderson aparecieron inesperadamente en el parte de lesiones del jueves, a mitad de semana, y entrenaron de forma limitada por sendas lesiones en la ingle. El defensive back Avieon Terrell también tiene limitada su participación por un problema en los isquiotibiales.

: Los destacados cornerbacks A.J. Terrell y C.J. Henderson aparecieron inesperadamente en el parte de lesiones del jueves, a mitad de semana, y entrenaron de forma limitada por sendas lesiones en la ingle. El defensive back Avieon Terrell también tiene limitada su participación por un problema en los isquiotibiales. Otros jugadores importantes con participación limitada: Los especialistas en presionar al quarterback Samson Ebukam (isquiotibiales) y Za'Darius Smith (descanso), el tackle derecho Jawaan Taylor (isquiotibiales) y el receptor Olamide Zaccheaus (hombro) siguen entrenándose de forma limitada.

Tampa Bay Buccaneers TB Formulario Atlanta Falcons ATL TB TB ATL ATL Todos los partidos Todos los partidos Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Tampa Bay Buccaneers TB 14 17 Green Bay Packers GB L Tampa Bay Buccaneers TB 16 23 Minnesota Vikings MIN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 116 Todos los partidos Todos los partidos Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL L Nueva Orleans Saints NO 24 45 Atlanta Falcons ATL W Green Bay Packers GB 14 35 Atlanta Falcons ATL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 155

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Tampa Bay Buccaneers TB 28 Atlanta Falcons ATL 29 F USA 1 Atlanta Falcons ATL 20 Tampa Bay Buccaneers TB 23 F USA 1 Tampa Bay Buccaneers TB 26 Atlanta Falcons ATL 31 F USA 1 Atlanta Falcons ATL 36 Tampa Bay Buccaneers TB 30 F USA 1 Atlanta Falcons ATL 25 Tampa Bay Buccaneers TB 29 F 136 Puntos obtenidos 141

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