Cómo ver en directo el Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs de la NFL: retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Horario del Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs

25 oct 2026 - 20:20 Lumen Field

Los Seattle Seahawks reciben a los Kansas City Chiefs en el Lumen Field (Seattle, Washington) durante la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 18:20 (CST).

Los Chiefs (5-0) llegan a la séptima semana como uno de los únicos tres equipos que mantienen un pleno de victorias y solo han encajado 83 puntos hasta la fecha. Seattle, vigente campeón de la Super Bowl, tendrá que sacar fuerzas tras dos derrotas ajustadas consecutivas.

Cómo ver el Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs

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Novedades de los Seattle Seahawks y los Kansas City Chiefs

Novedades de los Seattle Seahawks

Los Seahawks (3-3) buscan poner fin a una racha de dos derrotas, pero afrontan cambios importantes en la plantilla, especialmente en ataque:

Zach Charbonnet no jugará : Aunque pudo completar un entrenamiento y fue activado tras salir de la lista PUP para cumplir un plazo relativo a la plantilla, el equipo le dará una semana más mientras continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior. El entrenador Mike Macdonald confirmó que no ha sufrido ningún contratiempo.

Sam Darnold dirigirá el ataque : Darnold sigue al frente del ataque, pero debe recuperarse de una mala racha marcada por varias intercepciones ante la defensa que más presiona de la liga.

Grandes dudas en defensa : El destacado safety de segundo año Nick Emmanwori apareció en el parte de lesiones del viernes por un problema de cadera y su participación está en duda. Los jugadores de presión exterior DeMarcus Lawrence (rodilla) y Uchenna Nwosu (cadera) también son duda tras entrenarse de forma limitada a finales de semana.

Linebackers y movimientos de plantilla : Los linebackers Drake Thomas (tobillo) y Chazz Surratt (gemelo) siguen de baja. El equipo fichó recientemente al linebacker John Ross para reforzar una posición con pocas alternativas. El cornerback Trevon Diggs fue descartado de la plantilla y permanece en el equipo de prácticas, por lo que es muy poco probable que juegue esta semana.

Novedades de los Kansas City Chiefs

Los invictos Chiefs (5-0) viajan a Seattle con unas estadísticas sobresalientes, pero con graves problemas de profundidad en posiciones clave:

El partido de la revancha de Kenneth Walker III : El exjugador destacado de los Seahawks regresa a Seattle como pieza central del potente ataque de los Chiefs. Hasta ahora está firmando una temporada digna de optar al premio al Jugador Ofensivo del Año.

Crisis en la posición de offensive tackle : El left tackle titular Josh Simmons está en la lista de lesionados y el tackle suplente Jaylon Moore ha sido descartado por una conmoción cerebral. Los Chiefs se verán obligados a alinear a los reservas Kahlil Benson y Joshua Ezeudu ante un público hostil.

Lesiones en posiciones ofensivas : El receptor Rashee Rice sigue de baja por un problema persistente en los isquiotibiales y la rodilla. El también receptor Brashard Smith fue descartado tras lesionarse los isquiotibiales en el entrenamiento del jueves. Se espera que el novato Jaydn Ott sea ascendido desde el equipo de prácticas para aportar más alternativas en el juego de carrera.

Situación de Kelce y Sneed : El tight end Travis Kelce no figura con ninguna designación para el partido pese a haber arrastrado una lesión de tobillo toda la semana. La participación del cornerback L'Jarius Sneed (rodilla) y del linebacker Cooper McDonald (rodilla) está oficialmente en duda, aunque se espera ampliamente que Sneed juegue pese a sus limitaciones.







