Horario del Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals

Los Seattle Seahawks reciben a los Arizona Cardinals en el Lumen Field (Seattle, Washington) en un duelo entre equipos de la NFC Oeste, correspondiente a la semana 9 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 14:25 (CST).

Los Cardinals (3-5) pueden ser el equipo que más puntos ha encajado de toda la liga, con una media de 29,75 por partido, pero han ganado tres de sus cinco encuentros fuera de casa.

La balanza se ha inclinado considerablemente a favor de Seattle (4-4) en los últimos tiempos: ha ganado diez partidos consecutivos contra Arizona desde enero de 2022.

Cómo ver el Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals

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Noticias de los Seattle Seahawks y los Arizona Cardinals

Las lesiones afectan seriamente a las plantillas de ambos equipos de cara a este encuentro, lo que dará lugar a un esperado duelo entre quarterbacks suplentes.

Noticias de los Seattle Seahawks

Los Seahawks afrontan una grave crisis de efectivos y han descartado oficialmente a siete jugadores, entre ellos seis titulares importantes.

Cambio de quarterback : El quarterback titular Sam Darnold es baja tras sufrir una lesión en el cuádriceps y una fisura en una costilla durante la derrota del lunes por la noche ante los Bears. Drew Lock será titular. Lock ha estado lidiando con un problema en el codo derecho, pero el viernes completó el entrenamiento y tiene el visto bueno para jugar. El novato Jalen Milroe será su suplente.

: El quarterback titular Sam Darnold es baja tras sufrir una lesión en el cuádriceps y una fisura en una costilla durante la derrota del lunes por la noche ante los Bears. Drew Lock será titular. Lock ha estado lidiando con un problema en el codo derecho, pero el viernes completó el entrenamiento y tiene el visto bueno para jugar. El novato Jalen Milroe será su suplente. Líneas muy mermadas : La línea ofensiva ha sufrido un duro golpe: el guard All-Pro recién incorporado Quenton Nelson es baja y se someterá a una intervención menor en la rodilla. Además, el destacado tackle izquierdo Charles Cross es baja por una lesión de tobillo. En defensa, el tackle Leonard Williams (lesión tipo «stinger») y el linebacker Uchenna Nwosu (tobillo) también son baja.

: La línea ofensiva ha sufrido un duro golpe: el guard All-Pro recién incorporado Quenton Nelson es baja y se someterá a una intervención menor en la rodilla. Además, el destacado tackle izquierdo Charles Cross es baja por una lesión de tobillo. En defensa, el tackle Leonard Williams (lesión tipo «stinger») y el linebacker Uchenna Nwosu (tobillo) también son baja. Posiciones ofensivas de habilidad: El receptor Rashid Shaheed es baja por una lesión de rodilla, lo que añade presión al receptor Jaxon Smith-Njigba, líder de la liga, y al veterano Cooper Kupp.

Noticias de los Arizona Cardinals

Los Cardinals llegan al Lumen Field relativamente menos afectados por las lesiones, pero les faltan jugadores de rotación importantes en la línea ofensiva y entre los corredores.

Cambio de quarterback : Arizona ha nombrado oficialmente a Gardner Minshew quarterback titular tras su brillante actuación en la remontada contra los Dallas Cowboys la semana pasada. Jacoby Brissett, que ocupaba anteriormente ese puesto, ya no está en el equipo después de ser traspasado a los Baltimore Ravens el viernes.

: Arizona ha nombrado oficialmente a Gardner Minshew quarterback titular tras su brillante actuación en la remontada contra los Dallas Cowboys la semana pasada. Jacoby Brissett, que ocupaba anteriormente ese puesto, ya no está en el equipo después de ser traspasado a los Baltimore Ravens el viernes. Ajustes en la línea ofensiva : Los Cardinals han descartado al guard Jon Gaines II (tobillo) y al tackle Jayden Williams (rodilla). Sin embargo, reciben un impulso importante: se ha abierto el plazo de 21 días para que el guard derecho titular Isaiah Adams (tobillo) se entrene y su participación en el partido figura oficialmente como dudosa.

: Los Cardinals han descartado al guard Jon Gaines II (tobillo) y al tackle Jayden Williams (rodilla). Sin embargo, reciben un impulso importante: se ha abierto el plazo de 21 días para que el guard derecho titular Isaiah Adams (tobillo) se entrene y su participación en el partido figura oficialmente como dudosa. Lesiones entre los corredores : El running back Bam Knight es baja por una conmoción cerebral, por lo que Tyler Allgeier y Evan Hull asumirán el trabajo por tierra, mientras que el titular James Conner ya está en la lista de lesionados.

: El running back Bam Knight es baja por una conmoción cerebral, por lo que Tyler Allgeier y Evan Hull asumirán el trabajo por tierra, mientras que el titular James Conner ya está en la lista de lesionados. Línea defensiva: La participación del dinámico tackle defensivo Walter Nolen (tobillo) y del cornerback Max Melton (rodilla) figura como dudosa, aunque ambos entrenaron de forma limitada a finales de semana.

Seattle Seahawks SEA Formulario Arizona Cardinals ARZ SEA SEA ARZ ARZ Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA L Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF L Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 110 Todos los partidos Todos los partidos Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN L Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET L Nueva York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 112