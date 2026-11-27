Horario del San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

USA 1 29 nov 2026 - 16:25 Levi's Stadium

San Francisco 49ers recibirá a Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en un duelo entre equipos de la NFC Oeste correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 29 de noviembre a las 14:25 (CST).

San Francisco, líder de la NFC Oeste con un balance de 9-1, buscará ganar por segunda vez esta temporada al vigente campeón de la Super Bowl, Seattle Seahawks (6-4), y afianzar su dominio de la división. Ambos equipos llegan a este nuevo enfrentamiento con la atención puesta en las lesiones de sus quarterbacks: el tobillo de Brock Purdy y el regreso de Sam Darnold tras sus lesiones en las costillas y el cuádriceps.

Cómo ver el San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Canal 9 y Fox.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para eludir las restricciones geográficas y los bloqueos locales de las retransmisiones televisivas. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos no disponibles en su mercado o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante las retransmisiones de gran audiencia, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones de streaming de tu país, como YouTube TV, mientras viajas al extranjero.

Novedades de San Francisco 49ers y Seattle Seahawks

Novedades de San Francisco 49ers

Dudas en la posición de quarterback: El titular Brock Purdy sufrió un esguince en la parte baja del tobillo durante el segundo cuarto de la victoria de los 49ers sobre Minnesota Vikings en Ciudad de México, en la semana 11. Purdy no entrenó ni el miércoles ni el jueves, por lo que su participación sigue en el aire. El suplente Mac Jones ha realizado todas las jugadas con el primer equipo en los entrenamientos y está preparado para ser titular si Purdy no puede jugar.

Cambios en la línea ofensiva: San Francisco hará su primer ajuste de la temporada en la línea ofensiva después de que el tackle derecho Colton McKivitz sufriera una lesión. El equipo fichó al tackle polivalente Varian para reforzar sus alternativas en la línea.

Receptores y gestión de cargas: El veterano receptor Mike Evans, que logró siete recepciones para 113 yardas y un touchdown contra Seattle en la semana 5, no entrenó el miércoles para controlar una tendinitis aquílea, pero volvió a participar de forma limitada el jueves. El receptor Jordan Watkins (ingle) no ha entrenado esta semana, mientras que los veteranos Keenan Allen, Christian McCaffrey y Trent Williams participaron plenamente tras su descanso programado.

Novedades en defensa: El linebacker Dre Greenlaw (cuello) volvió a trabajar de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. Los defensores Deommodore Lenoir (pie) y Upton Stout (hombro y cuello) han participado de forma limitada, mientras que el safety Siran Neal (rodilla y pie) aún no ha entrenado. La unidad del coordinador defensivo Raheem Morris llega al partido con solo 17 sacks en 10 encuentros, la tercera cifra más baja de la NFL. Nick Bosa sigue sin conseguir ninguno en cinco apariciones y varios jugadores de la línea defensiva continúan en la lista de lesionados.

Novedades de Seattle Seahawks

Sam Darnold recupera la titularidad: Tras descansar en la semana 11, el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, volverá a confiar la titularidad al quarterback Sam Darnold, recuperado de sus lesiones en el cuádriceps y las costillas. Darnold entrenó con normalidad el miércoles y el jueves. El suplente Drew Lock, con participación limitada por un problema en el codo derecho, ganó los cuatro partidos en los que sustituyó a Darnold durante su ausencia, incluida una victoria por 21-13 sobre Las Vegas en la semana 10.

Reajustes en la línea ofensiva: Seattle afronta bajas importantes en la línea ofensiva: el tackle derecho Abraham Lucas y el guard Quenton Nelson no han entrenado y están descartados. El tackle izquierdo Charles Cross ha vuelto a entrenar con normalidad tras su lesión. Esto permite que Josh Jones, que lo había sustituido en el lado izquierdo durante las últimas semanas, pase al derecho para cubrir la baja de Lucas. El guard Anthony Bradford (rodilla y enfermedad) ha participado de forma limitada.

Jugadores ofensivos y movimientos en la plantilla: El receptor Jaxon Smith-Njigba, líder de la liga con 79 recepciones, 1.207 yardas y 10 touchdowns, apareció en el parte de lesiones por un nuevo problema en el tobillo y entrenó de forma limitada el miércoles y el jueves. En el juego de carrera, Zach Charbonnet asumirá el papel principal tras sumar 94 yardas en la semana 10, mientras que el running back suplente George Holani (rodilla) fue incluido en la lista de lesionados. Para completar la plantilla activa, Seattle ascendió al cornerback Trevon Diggs y al tackle Bobby Hart del equipo de prácticas a la plantilla de 53 jugadores.

Molestias en el frente defensivo: Seattle incluyó a 15 jugadores en el parte de lesiones del jueves tras su semana de descanso. El tackle defensivo Jarran Reed no entrenó, mientras que Leonard Williams (pinzamiento nervioso), Demarcus Lawrence (hombro), Ernest Jones (rodilla) y Uchenna Nwosu (tobillo), todos ellos piezas importantes del frente defensivo, participaron de forma limitada.