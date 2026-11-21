Horario del San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

Los San Francisco 49ers se enfrentan a los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca de Ciudad de México, México, un estadio de fútbol emblemático y el recinto deportivo más grande de Latinoamérica.

Es el noveno encuentro de las Series Internacionales de la NFL de 2026, después de los recientes partidos disputados en Londres, Melbourne, Río de Janeiro, París, Madrid y Múnich, y será el quinto partido de temporada regular de la NFL celebrado en el Azteca. El inicio está previsto para el domingo 22 de noviembre a las 18:20 (CST).

El ataque más eficiente de la NFL, el de los San Francisco 49ers (8-1), se mide a su defensa más difícil de superar, la de los Minnesota Vikings (7-2), que recurre con frecuencia a las cargas, a 2.241 metros de altitud en Ciudad de México. Ambos pesos pesados de la NFC luchan por el primer puesto de la conferencia.

Cómo ver el San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

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Noticias de los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings

Noticias de los San Francisco 49ers

San Francisco llega a la semana 11 sin ningún jugador descartado oficialmente en su informe médico definitivo, aunque nueve figuran como duda. Para aclimatarse a los 2.241 metros de altitud de Ciudad de México, el equipo pasó la semana entrenándose en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Colorado Springs.

Refuerzos y dudas en ataque : El receptor Mike Evans (Aquiles) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves y el viernes y figura como duda. El entrenador principal, Kyle Shanahan, señaló que el equipo lo evaluará después del entrenamiento de repaso del sábado. Keenan Allen, incorporado en el cierre del mercado de traspasos, está completamente recuperado tras atrapar cinco pases en su debut con los 49ers la semana pasada. Se une a Deebo Samuel Sr., que ya no figura en el informe médico tras anotar un touchdown de 64 metros contra Dallas. El corredor Christian McCaffrey y el tackle izquierdo Trent Williams descansaron el miércoles, como estaba previsto, y completaron los entrenamientos al final de la semana.

: El receptor Mike Evans (Aquiles) volvió a entrenarse de forma limitada el jueves y el viernes y figura como duda. El entrenador principal, Kyle Shanahan, señaló que el equipo lo evaluará después del entrenamiento de repaso del sábado. Keenan Allen, incorporado en el cierre del mercado de traspasos, está completamente recuperado tras atrapar cinco pases en su debut con los 49ers la semana pasada. Se une a Deebo Samuel Sr., que ya no figura en el informe médico tras anotar un touchdown de 64 metros contra Dallas. El corredor Christian McCaffrey y el tackle izquierdo Trent Williams descansaron el miércoles, como estaba previsto, y completaron los entrenamientos al final de la semana. Estado de los defensores de la secundaria : Los cornerbacks titulares Renardo Green (espalda) y Deommodore Lenoir ya no figuran en el informe médico tras sufrir molestias la semana pasada. Sin embargo, los cornerbacks Upton Stout (hombro/cuello) y Nate Hobbs (aductor) son duda.

: Los cornerbacks titulares Renardo Green (espalda) y Deommodore Lenoir ya no figuran en el informe médico tras sufrir molestias la semana pasada. Sin embargo, los cornerbacks Upton Stout (hombro/cuello) y Nate Hobbs (aductor) son duda. Primera línea defensiva y fondo de armario: El linebacker Dre Greenlaw (cuello) entrenó de forma limitada al final de la semana y es duda. Luke Gifford (pecho), el defensive end Khalid Kareem (tobillo) y el defensive tackle C.J. West (rodilla) también figuran como duda. El quarterback suplente Mac Jones (enfermedad) y el corredor Jordan James (gemelo) completan la lista de jugadores en duda.

Noticias de los Minnesota Vikings

Minnesota se preparó para la altitud construyendo una cámara de entrenamiento especializada en gran altitud en sus instalaciones de Eagan. Los Vikings recuperan a jugadores importantes tanto en ataque como en defensa, aunque dos titulares clave del ataque están de baja.

Quarterback y ataque : Kirk Cousins disputará su segundo partido como titular desde que regresó a Minnesota en un traspaso con Las Vegas cerrado en el último día del mercado. Cabe destacar que Cousins se enfrentó a San Francisco hace solo dos semanas como jugador de los Raiders: lanzó tres intercepciones en una derrota en la semana 9 antes de conducir a los Vikings a una victoria por 30-10 sobre Green Bay la semana pasada. Kyler Murray (isquiotibiales) ha sido descartado por tercer partido consecutivo, por lo que Carson Wentz será el principal suplente de Cousins.

: Kirk Cousins disputará su segundo partido como titular desde que regresó a Minnesota en un traspaso con Las Vegas cerrado en el último día del mercado. Cabe destacar que Cousins se enfrentó a San Francisco hace solo dos semanas como jugador de los Raiders: lanzó tres intercepciones en una derrota en la semana 9 antes de conducir a los Vikings a una victoria por 30-10 sobre Green Bay la semana pasada. Kyler Murray (isquiotibiales) ha sido descartado por tercer partido consecutivo, por lo que Carson Wentz será el principal suplente de Cousins. Cambios entre los receptores : El receptor Jordan Addison está de baja tras someterse el lunes a una operación en el pulgar. Para compensar su ausencia, el tight end T.J. Hockenson (muñeca) completó el entrenamiento del viernes y ha recibido el alta para volver tras perderse la semana 10. Jauan Jennings (gemelo), exreceptor de los 49ers, y Jeshaun Jones (hombro) completaron los entrenamientos y pueden jugar junto a Justin Jefferson. El guard izquierdo Donovan Jackson (rodilla) sigue de baja en la lista de lesionados.

: El receptor Jordan Addison está de baja tras someterse el lunes a una operación en el pulgar. Para compensar su ausencia, el tight end T.J. Hockenson (muñeca) completó el entrenamiento del viernes y ha recibido el alta para volver tras perderse la semana 10. Jauan Jennings (gemelo), exreceptor de los 49ers, y Jeshaun Jones (hombro) completaron los entrenamientos y pueden jugar junto a Justin Jefferson. El guard izquierdo Donovan Jackson (rodilla) sigue de baja en la lista de lesionados. Refuerzos en defensa: El linebacker Blake Cashman (conmoción cerebral) completó todos los entrenamientos de la semana y regresa para apuntalar el centro de la defensa de Brian Flores. Los jugadores de la línea exterior de presión Andrew Van Ginkel (cuádriceps) y Kyle Van Noy (gemelo), junto con el jugador de la línea defensiva Tyrion Ingram-Dawkins (tobillo), ya no figuran en el informe médico. Solo el cornerback Isaiah Rodgers (cuádriceps) y el safety Jay Ward (rodilla) siguen siendo duda.

San Francisco 49ers SF Formulario Minnesota Vikings MIN SF SF MIN MIN Todos los partidos Todos los partidos Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF W San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR W Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF L San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS W Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 159 Todos los partidos Todos los partidos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN W Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF L Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 90