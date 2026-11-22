Cómo ver el Querétaro FC vs Necaxa con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 17 22 nov 2026 - 20:10 Estadio La Corregidora

El Querétaro FC recibe al Necaxa en el Estadio La Corregidora en un partido de la Liga MX de gran importancia para ambos clubes, aunque por motivos muy distintos.

El equipo de Esteban Gonzalez llega en un momento desesperado. Los Gallos Blancos han perdido sus últimos cinco partidos de la Liga MX, en los que han encajado diez goles, y ocupan el 14.º puesto en la clasificación del Apertura. Jugar ante su afición en La Corregidora ofrece cierto consuelo, pero la presión sobre Gonzalez aumenta cada semana.

El Necaxa, dirigido por Juan Reynoso, no está mucho mejor. El conjunto visitante ocupa el 17.º puesto en la tabla del Apertura y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, aunque esa victoria, un 1-0 ante el Tijuana, al menos demostró que es capaz de sacar adelante un resultado cuando importa.

Con ambos clubes luchando por evitar los puestos bajos de la tabla, este partido tiene una urgencia que ninguno de los dos puede ignorar. Ninguno de los entrenadores querrá dejarse más puntos a estas alturas de la campaña.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la Liga MX.

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