Horario del Pittsburgh Steelers vs Denver Broncos

Los Pittsburgh Steelers reciben a los Denver Broncos en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, Pensilvania, en un duelo del Black Friday correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el viernes 27 de noviembre a las 13:00 (CST).

Denver (8-2) llega a Pittsburgh con una racha de seis victorias consecutivas para enfrentarse a unos Steelers (6-4) que atraviesan un bache. La presión al quarterback de los Broncos, la mejor de la liga, tratará de prolongar a tres partidos la racha de derrotas de Pittsburgh, mientras que los Steelers intentarán defender su pleno de cuatro victorias en casa.

Cómo ver el Pittsburgh Steelers vs Denver Broncos

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Novedades de los Pittsburgh Steelers y los Denver Broncos

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Problemas en el juego de pase y polémica con DK Metcalf : El juego de pase de los Steelers se ha estancado últimamente, con una media aproximada de 150 yardas de pase en sus tres últimos partidos. En la primera mitad de la derrota del domingo ante Philadelphia, el quarterback Aaron Rodgers promedió media yarda por intento. El receptor DK Metcalf fue expulsado ante los Eagles tras cometer dos faltas personales, lo que provocó el malestar público de Rodgers y le expone a una posible suspensión de la liga para el partido del viernes.

: El juego de pase de los Steelers se ha estancado últimamente, con una media aproximada de 150 yardas de pase en sus tres últimos partidos. En la primera mitad de la derrota del domingo ante Philadelphia, el quarterback Aaron Rodgers promedió media yarda por intento. El receptor DK Metcalf fue expulsado ante los Eagles tras cometer dos faltas personales, lo que provocó el malestar público de Rodgers y le expone a una posible suspensión de la liga para el partido del viernes. Se espera el regreso de Michael Pittman Jr. : El entrenador Mike McCarthy afirmó estar "muy seguro" de que el receptor Michael Pittman Jr. (pie) saldrá de la lista de lesionados para jugar contra Denver. Pittman está de baja desde la semana 5 y su regreso, junto al del novato Roman Wilson, activado recientemente, supondría un refuerzo muy necesario para el grupo de receptores de Pittsburgh.

: El entrenador Mike McCarthy afirmó estar "muy seguro" de que el receptor Michael Pittman Jr. (pie) saldrá de la lista de lesionados para jugar contra Denver. Pittman está de baja desde la semana 5 y su regreso, junto al del novato Roman Wilson, activado recientemente, supondría un refuerzo muy necesario para el grupo de receptores de Pittsburgh. Lesiones en defensa y en la línea ofensiva: Es poco probable que el linebacker exterior Alex Highsmith juegue el viernes, mientras que el también linebacker Nick Herbig fue descartado para la semana 11 por lesiones en la cadera y las costillas. En la línea ofensiva, el guard Mason McCormick arrastra una lesión de tobillo después de que Pittsburgh permitiera cinco sacks ante Philadelphia.

Novedades de los Denver Broncos

La irrupción de Jonah Coleman : El corredor Jonah Coleman se ha convertido en la principal opción de Denver para el juego de carrera tras la victoria por 38-24 ante los Raiders, en la que registró 24 acarreos, su récord personal, para 111 yardas terrestres y tres touchdowns. El entrenador Sean Payton señaló que J.K. Dobbins sigue siendo importante para el tramo final de la temporada, mientras que los corredores RJ Harvey y Tyler Badie están cerca de regresar tras sus lesiones.

: El corredor Jonah Coleman se ha convertido en la principal opción de Denver para el juego de carrera tras la victoria por 38-24 ante los Raiders, en la que registró 24 acarreos, su récord personal, para 111 yardas terrestres y tres touchdowns. El entrenador Sean Payton señaló que J.K. Dobbins sigue siendo importante para el tramo final de la temporada, mientras que los corredores RJ Harvey y Tyler Badie están cerca de regresar tras sus lesiones. El buen momento ofensivo frente a los pases perdidos : El ataque de Denver anotó 31 puntos en la semana 11, su mejor registro ofensivo de la temporada, y ocupa el quinto puesto de la NFL en anotación desde la semana 7. El tight end Evan Engram (6 recepciones y 74 yardas ante Las Vegas) se está convirtiendo en un objetivo clave para el quarterback Bo Nix, aunque los pases que han dejado caer receptores como Jaylen Waddle, Troy Franklin y Nate Adkins han lastrado el juego aéreo.

: El ataque de Denver anotó 31 puntos en la semana 11, su mejor registro ofensivo de la temporada, y ocupa el quinto puesto de la NFL en anotación desde la semana 7. El tight end Evan Engram (6 recepciones y 74 yardas ante Las Vegas) se está convirtiendo en un objetivo clave para el quarterback Bo Nix, aunque los pases que han dejado caer receptores como Jaylen Waddle, Troy Franklin y Nate Adkins han lastrado el juego aéreo. La presión defensiva y el estado de la secundaria: Denver cuenta con una de las mejores defensas de la liga a la hora de presionar al quarterback (31 sacks, quinta de la NFL), liderada por Jonathon Cooper, que logró dos sacks y tres golpes al quarterback ante los Raiders, junto a Zach Allen y Nik Bonitto. En la secundaria, el safety Brandon Jones arrastra molestias en los isquiotibiales, mientras que el safety Talanoa Hufanga (tobillo) y el cornerback Riley Moss (conmoción cerebral) volvieron a participar con normalidad en la semana 11.

Pittsburgh Steelers PIT Formulario Denver Broncos DEN PIT PIT DEN DEN Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 19 16 Pittsburgh Steelers PIT L Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT L Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE W Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 103 Todos los partidos Todos los partidos Denver Broncos DEN 38 24 Las Vegas Raiders LVR W Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 139