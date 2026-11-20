Horario del Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers

Los Philadelphia Eagles reciben a los Pittsburgh Steelers en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, durante la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 22 de noviembre a las 11:00 (CST).

Pittsburgh (6-3) busca ganar en Filadelfia por primera vez desde 1965 y poner fin a una racha de 11 derrotas consecutivas como visitante allí. Por su parte, los Eagles (2-7), que atraviesan un mal momento, alinearán al joven quarterback Joe Milton III frente al veterano Aaron Rodgers para intentar cortar su propia racha de siete derrotas seguidas.

Cómo ver el Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers

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Novedades de los Philadelphia Eagles y los Pittsburgh Steelers

Novedades de los Philadelphia Eagles

Joe Milton III será titular : El entrenador principal Nick Sirianni confirmó que Joe Milton III será titular por segundo partido consecutivo como quarterback, por delante de Tanner McKee, que completó el entrenamiento tras una lesión en las costillas. Con Jalen Hurts de baja para el resto de la temporada e incluido en la lista de lesionados por coágulos sanguíneos, Filadelfia aprovechará el tramo posterior a su semana de descanso para evaluar a Milton junto a Sean Mannion, encargado de dirigir las jugadas ofensivas.

: El entrenador principal Nick Sirianni confirmó que Joe Milton III será titular por segundo partido consecutivo como quarterback, por delante de Tanner McKee, que completó el entrenamiento tras una lesión en las costillas. Con Jalen Hurts de baja para el resto de la temporada e incluido en la lista de lesionados por coágulos sanguíneos, Filadelfia aprovechará el tramo posterior a su semana de descanso para evaluar a Milton junto a Sean Mannion, encargado de dirigir las jugadas ofensivas. Un refuerzo importante entre los receptores : El receptor DeVonta Smith (isquiotibiales), que se ha perdido cinco de los últimos seis partidos, pudo completar el entrenamiento del jueves y va camino de reaparecer. Su compañero Dontayvion Wicks (tobillo) también ha vuelto a entrenarse de forma limitada tras perderse tres encuentros.

: El receptor DeVonta Smith (isquiotibiales), que se ha perdido cinco de los últimos seis partidos, pudo completar el entrenamiento del jueves y va camino de reaparecer. Su compañero Dontayvion Wicks (tobillo) también ha vuelto a entrenarse de forma limitada tras perderse tres encuentros. Reorganización de la defensa contra la carrera : Filadelfia disputará su primer partido desde el traspaso del nose tackle Jordan Davis a Jacksonville. El coordinador defensivo Vic Fangio se apoyará especialmente en Jalen Carter y Moro Ojomo, mientras que se espera que Byron Young y Ty Robinson tengan más participación en las rotaciones frente al juego de carrera de Pittsburgh.

: Filadelfia disputará su primer partido desde el traspaso del nose tackle Jordan Davis a Jacksonville. El coordinador defensivo Vic Fangio se apoyará especialmente en Jalen Carter y Moro Ojomo, mientras que se espera que Byron Young y Ty Robinson tengan más participación en las rotaciones frente al juego de carrera de Pittsburgh. Preocupación por los linebackers : El linebacker titular Zack Baun (espalda) se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y apunta a ser baja el domingo, mientras que Smael Mondon Jr. (tobillo) dejó de participar en el entrenamiento del jueves. En el lado positivo, el linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales/cuádriceps) completó la sesión y volverá a la alineación junto a Jeremiah Trotter Jr.

: El linebacker titular Zack Baun (espalda) se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y apunta a ser baja el domingo, mientras que Smael Mondon Jr. (tobillo) dejó de participar en el entrenamiento del jueves. En el lado positivo, el linebacker Jihaad Campbell (isquiotibiales/cuádriceps) completó la sesión y volverá a la alineación junto a Jeremiah Trotter Jr. Estado de los corredores: El corredor Saquon Barkley (isquiotibiales) ha completado todos los entrenamientos de la semana y ya no figura con una lesión de espalda. Para el corredor suplente Will Shipley (pie), incluido en la lista de lesionados, se ha abierto el plazo de 21 días para volver a entrenarse.

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Cambios en la línea ofensiva : El guard izquierdo titular Mason McCormick fue incluido el miércoles en la lista de lesionados tras sufrir una luxación de tobillo contra Cincinnati, aunque no necesitó cirugía. El versátil liniero Spencer Anderson ocupará su puesto, mientras que el guard novato Gennings Dunker (rodilla) volvió a entrenarse por completo después de que se abriera su plazo de regreso desde la lista de lesionados.

: El guard izquierdo titular Mason McCormick fue incluido el miércoles en la lista de lesionados tras sufrir una luxación de tobillo contra Cincinnati, aunque no necesitó cirugía. El versátil liniero Spencer Anderson ocupará su puesto, mientras que el guard novato Gennings Dunker (rodilla) volvió a entrenarse por completo después de que se abriera su plazo de regreso desde la lista de lesionados. Refuerzos para el cuerpo de receptores : El receptor Michael Pittman Jr. (pie) pudo completar el entrenamiento del jueves después de que Pittsburgh abriera su plazo de 21 días para regresar desde la lista de lesionados. Así, apunta a ampliar las opciones de pase del quarterback Aaron Rodgers junto a DK Metcalf. El receptor Roman Wilson (mano) también completó la sesión mientras trabaja para volver desde la lista de lesionados.

: El receptor Michael Pittman Jr. (pie) pudo completar el entrenamiento del jueves después de que Pittsburgh abriera su plazo de 21 días para regresar desde la lista de lesionados. Así, apunta a ampliar las opciones de pase del quarterback Aaron Rodgers junto a DK Metcalf. El receptor Roman Wilson (mano) también completó la sesión mientras trabaja para volver desde la lista de lesionados. Contratiempo en la presión al quarterback : El linebacker exterior Nick Herbig (cadera/costillas) se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves y apunta a ser baja. Sin embargo, los veteranos T.J. Watt y Cameron Heyward, así como el tight end Darnell Washington, volvieron a entrenarse por completo el jueves tras sus jornadas de descanso para veteranos.

: El linebacker exterior Nick Herbig (cadera/costillas) se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves y apunta a ser baja. Sin embargo, los veteranos T.J. Watt y Cameron Heyward, así como el tight end Darnell Washington, volvieron a entrenarse por completo el jueves tras sus jornadas de descanso para veteranos. Novedades en la defensa secundaria y entre los linebackers: El cornerback Jalen Ramsey volvió a entrenarse por completo el jueves tras ausentarse el miércoles por motivos personales, y el safety DeShon Elliott (rodilla) también completó la sesión. El linebacker interior Patrick Queen sigue entrenándose de forma limitada por una lesión en la mano (fractura del pulgar), aunque se espera que juegue.

Philadelphia Eagles PHI Formulario Pittsburgh Steelers PIT PHI PHI PIT PIT Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 11 19 Nueva York Giants NYG L Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 73 Todos los partidos Todos los partidos Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT L Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE W Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT W Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 121