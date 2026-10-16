Horario del Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers

Los Philadelphia Eagles reciben a los Carolina Panthers en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) durante la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 18 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Pese a ganar sus dos primeros partidos de la temporada, los Eagles acumulan ahora tres derrotas consecutivas. Se enfrentan a unos Panthers que vuelven a jugar tras su semana de descanso.

Cómo ver el Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Noticias de los Philadelphia Eagles y los Carolina Panthers

Noticias de los Philadelphia Eagles

La principal novedad de los Eagles está en la posición de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Es baja por un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla. El problema se remonta a un pisotón con los tacos recibido en la cuarta semana ante los Rams. Aunque jugó con esa dolencia la semana pasada en Londres, una ecografía de seguimiento reveló que el coágulo se había desplazado, por lo que no podrá jugar mientras los equipos médicos determinan el tratamiento. En su lugar, Tanner McKee, quarterback en su tercer año, será titular por primera vez en un partido de relevancia en su carrera.

DeVonta Smith (WR) : Dio una importante noticia positiva al volver a entrenarse por primera vez desde antes de la tercera semana, lo que apunta a que podrá ayudar a McKee

Saquon Barkley (RB) : Comenzó la semana en el parte de lesiones por un problema en los isquiotibiales, lo que generó cautela después de perderse las primeras partes de los entrenamientos.

Will Shipley (RB) : Se espera que se pierda varias semanas tras sufrir una rotura parcial de la fascia plantar.

Landon Dickerson (G) y Grant Calcaterra (TE) : Se abrieron sus respectivos plazos de 21 días para entrenarse de cara a su regreso desde la lista de lesionados y participaron de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Volvió a entrenarse tras perderse por una lesión de rodilla el partido de la quinta semana en Londres.

Noticias de los Carolina Panthers

Tras su semana de descanso, los Panthers apuntan a contar con una plantilla en mejor estado físico

Bryce Young (QB) : Participó plenamente en el entrenamiento pese a un leve problema de rodilla y actualmente está jugando con una eficacia de las más altas de su carrera.

Taylor Moton (OT) : Esta semana se abrió su plazo de 21 días para entrenarse tras sufrir un coágulo sanguíneo en un pulmón durante el verano, y completó sesiones de entrenamiento sin limitaciones.

Monroe Freeling (OT) : El tackle derecho novato volvió a entrenarse de forma limitada tras haberse ausentado inicialmente por una lesión de rodilla.

AJ Dillon (RB) : No participó en el entrenamiento mientras se recupera de una lesión de tobillo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), y Tommy Tremble (TE) : Los tres figuraron como participantes limitados más avanzada la semana.

Jaycee Horn (CB) y Mike Jackson (CB) : Ambos defensores siguen en la lista de lesionados, por lo que se espera que Akayleb Evans y el novato Will Lee sean titulares como cornerbacks exteriores.

Enlaces útiles

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