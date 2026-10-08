Hora del Washington Commanders vs New York Giants

11 oct 2026 - 13:00 Northwest Stadium

Los Washington Commanders reciben a los New York Giants en el Northwest Stadium (Landover, Maryland), en un duelo íntegramente de la NFC East, durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

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Noticias de los equipos del Washington Commanders vs New York Giants

Noticias del Washington Commanders

El informe de lesionados de los Commanders está muy cargado, especialmente en su cuerpo de receptores abiertos.

Quarterback : Jayden Daniels completó una práctica completa el jueves y se espera plenamente que sea titular. El veterano suplente Marcus Mariota sigue de baja por una lesión de rodilla.

Receptores abiertos : Los receptores estrella Terry McLaurin (isquiotibiales) y Stefon Diggs (isquiotibiales) se perdieron ambos el entrenamiento por segundo día consecutivo. Su disponibilidad para el domingo está seriamente en peligro.

Línea ofensiva : El guard/center Nick Allegretti (cadera/Aquiles) pasó de limitado el miércoles a no participar (DNP) el jueves.

Defensa y equipos especiales : El safety Nick Cross (enfermedad) estuvo limitado el jueves después de completar una práctica completa el miércoles. El linebacker Frankie Luvu (ingle) y el running back Jacory Croskey-Merritt (ingle) estuvieron ambos limitados, pero apuntan a poder jugar. Como nota positiva, se ha abierto la ventana de regreso de 21 días para el defensive end Deatrich Wise, el cornerback Trey Amos y el running back Jeremy McNichols.

Noticias del New York Giants

Los Giants recibieron un impulso alentador el jueves, ya que varios objetivos clave regresaron al campo de forma limitada.

Receptores abiertos : El rookie estrella Malik Nabers (rodilla) pasó a participar de forma limitada el jueves después de perderse la sesión del miércoles. Sin embargo, Braxton Berrios fue colocado oficialmente en la lista de lesionados el miércoles y se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en el pie/tobillo que requiere cirugía.

Línea ofensiva : El left tackle de élite Andrew Thomas (ingle) también regresó a un entrenamiento limitado el jueves después de registrar un DNP el día anterior.

Running backs : Najee Harris se perdió el entrenamiento del jueves debido a un asunto personal no relacionado con lesión. Cam Skattebo (hombro) sigue limitado y ha estado llevando un peto rojo sin contacto.

Defensa y tight ends : El liniero defensivo Chauncey Golston (cuello) y el safety Jason Pinnock (conmoción cerebral) volvieron a quedarse fuera del entrenamiento el jueves, lo que pone en duda su estado para el partido. El tight end Isaiah Likely (rodilla/ingle) estuvo limitado por segundo día consecutivo. El cornerback Deonte Banks (pantorrilla) sigue participando plenamente y está completamente preparado.

Enlaces útiles

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks