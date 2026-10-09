Cómo ver en directo el partido de la NFL New York Jets vs Cleveland Browns: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del New York Jets vs Cleveland Browns

11 oct 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Jets reciben a los Cleveland Browns en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey), durante la semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Mientras los Jets están desesperados por poner fin a una racha de tres derrotas seguidas, los Browns, que lideran la división AFC North, llegan lanzados con una racha de tres victorias consecutivas bajo las órdenes del entrenador principal Todd Monken.

Cómo ver el New York Jets vs Cleveland Browns

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Noticias de los equipos de New York Jets vs Cleveland Browns

Ambos equipos manejan amplios partes de lesiones, con un impacto particular en las posiciones de habilidad de los Jets y en las trincheras defensivas de los Browns.

Noticias del equipo de New York Jets

Los Jets afrontan graves obstáculos en ataque, con grandes dudas en torno a jugadores clave

Breece Hall (RB) (Quad) : Hall volvió a perderse el entrenamiento a mitad de semana y sigue siendo "week-to-week" después de quedarse fuera en la semana 4. Corre un serio riesgo de perderse el partido del domingo.

Adonai Mitchell (WR) (Finger) : Mitchell ha estado apartado de los entrenamientos y también está considerado "week-to-week", por lo que su situación es muy dudosa.

Mason Taylor (TE) (Thumb) : En noticias positivas, Taylor volvió esta semana como participante completo en los entrenamientos y se espera que ofrezca a Geno Smith un objetivo muy necesario.

Dylan Parham (OL) (Knee) : Parham no ha entrenado y es poco probable que se vista de corto, lo que añade más presión a una línea ofensiva que ya está sufriendo.

Jarvis Brownlee Jr. (DB) (Concussion) : Brownlee sigue dentro del protocolo de conmociones de la NFL tras el partido de la semana 4 contra Chicago y está siendo monitorizado día a día

Kingsley Enagbare (EDGE) (Knee) : Enagbare volvió a entrenarse de forma limitada después de ser baja de última hora la semana pasada, y avanza bien de cara a regresar a la rotación.

Noticias del equipo de Cleveland Browns

Las principales preocupaciones de los Browns están en el interior de la defensa, que recibió varios golpes pese a su victoria en la semana 4 sobre Pittsburgh:

Mason Graham (DT) (Knee/Ankle) & DT Mike Hall Jr. (Ankle) : Ambos tackles defensivos titulares lidian con problemas importantes en la parte inferior del cuerpo y no entrenaron, con Graham esperando perderse un par de semanas.

Derek Barnett (DE) (Ankle) : Barnett se perdió los primeros preparativos, pero regresó al entrenamiento de forma limitada el jueves, lo que supone un impulso para la presión exterior.

Grant Delpit (S) (Shoulder) : Delpit ha estado entrenando pese a una lesión en el hombro, y el jueves pasó a ser participante completo.

Teven Jenkins (OL) (Back) : Jenkins se perdió el entrenamiento y sigue siendo una preocupación para la profundidad de la línea ofensiva.

Kalia Davis (DT) (Quad) : Davis ha sido designado para regresar de la lista de lesionados, abriendo su ventana de entrenamientos para ayudar a una línea defensiva mermada.

Dillon Gabriel (QB) (Back) & Elgton Jenkins (OL) (Concussion) : Ambos lidian con problemas menores, pero completaron sesiones completas de entrenamiento, por lo que siguen bien encaminados para jugar.



