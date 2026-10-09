Hora del saque inicial de New Orleans Saints vs Minnesota Vikings

11 oct 2026 - 13:00 Caesars Superdome

Los New Orleans Saints reciben a los Minnesota Vikings en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Mientras los Vikings vuelan alto en lo más alto de la NFC North con un balance de 4-0, los Saints han perdido dos seguidos y actualmente están 1-3.

Cómo ver New Orleans Saints vs Minnesota Vikings

En EE. UU.:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+

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Noticias de los equipos de New Orleans Saints vs Minnesota Vikings

Los Saints afrontan una semana corta mientras intentan rehacerse de una dura derrota el lunes por la noche, mientras que los Vikings, invictos, buscan mantener viva su racha perfecta apoyados en una línea defensiva muy cotizada.

Noticias de los New Orleans Saints

Los Saints llegan con un parte de lesiones muy cargado tras su físico partido de la Semana 4, pero recibieron un impulso importante en la posición de quarterback.

Quarterback : El quarterback titular Tyler Shough ha estado lidiando con una lesión en la mano izquierda, pero pasó a participar plenamente en los entrenamientos y está totalmente en condiciones de disputar todos los snaps el domingo.

Crisis en la línea ofensiva : El golpe más duro para el ataque de los Saints está en la posición de tackle. El left tackle estrella Kelvin Banks Jr. está en la lista de lesionados con un esguince de tobillo alto. Está previsto que el swing tackle Asim Richards entre en su lugar, lo que significa que el lado ciego de Shough será puesto muy a prueba por la feroz presión al pase de Minnesota.

Posiciones de habilidad : El running back estrella Alvin Kamara (molestias en la espalda) se perdió el trabajo de comienzos de semana, pero pasó a ser participante en los entrenamientos y se espera que sea titular. El principal wide receiver Chris Olave está gestionando una lesión en el pie que hizo que trabajara de forma limitada, aunque todo apunta a que jugará a pesar de ello.

Defensa y ausencias : El linebacker Kaden Elliss (pantorrilla) se ha perdido sesiones consecutivas de entrenamiento y es muy dudoso para participar. Además, el pass rusher exterior Carl Granderson (tobillo) y el liniero defensivo Bryan Bresee (rodilla) no han entrenado, lo que pone bajo una gran presión la profundidad defensiva de los Saints.

Lista de lesionados (fuera) : Travis Etienne Jr. (isquiotibiales) sigue de baja a largo plazo en la lista de lesionados.

Noticias de los Minnesota Vikings

Las principales historias de Minnesota giran en torno a su explosiva sala de wide receivers y a la estabilidad de su línea ofensiva.

Wide receivers: La superestrella Justin Jefferson ha trabajado de forma limitada mientras gestiona una lesión de tobillo sufrida en la Semana 3. Jefferson ha declarado públicamente su firme deseo de jugar y se espera plenamente que esté disponible. Jordan Addison (isquiotibiales) dio un paso crucial al volver a entrenarse de forma limitada a finales de la semana, aunque su estado sigue siendo vigilado de cerca de cara al saque inicial. Nota: Los Vikings firmaron recientemente al veterano receptor Odell Beckham Jr. para su practice squad. Dependiendo de la disponibilidad final de Addison, OBJ podría ser ascendido rápidamente al roster del día de partido.

Línea ofensiva: El left tackle Christian Darrisaw (conmoción cerebral) se perdió entrenamientos consecutivos. Si no logra recibir el alta del protocolo de conmoción cerebral antes del domingo, Ryan Van Demark entrará como titular. Por el contrario, el right tackle Brian O’Neill arrastra un problema menor de rodilla, pero ha estado entrenando y se espera que juegue.

Backfield y equipos especiales: El running back estrella Aaron Jones volvió a participar plenamente tras un día de descanso a principios de semana. El punter Brett Thorson (isquiotibiales) participó plenamente y está previsto que regrese tras perderse las dos últimas semanas.

Regresos desde la lista de lesionados: Los Vikings abrieron las ventanas de entrenamiento de 21 días para el center Michael Jurgens y el tight end Ben Yurosek. Ambos participaron plenamente en los entrenamientos, pero el cuerpo técnico aún no ha confirmado si serán activados de inmediato para el roster del domingo.

Enlaces útiles

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



