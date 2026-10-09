Horario del New England Patriots vs Las Vegas Raiders

11 oct 2026 - 13:00 Gillette Stadium

Los New England Patriots reciben a Las Vegas Raiders en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Raiders, que tienen un balance de 3-1, buscan recuperarse tras sufrir su primera derrota de la temporada, mientras que los Patriots (2-2) aspiran a mantener su pleno de victorias en casa.

Cómo ver el New England Patriots vs Las Vegas Raiders

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Noticias de los equipos del New England Patriots vs Las Vegas Raiders

Noticias del New England Patriots

La secundaria defensiva de los Patriots afronta un escenario de pesadilla, con cuatro de sus principales cornerbacks ausentes. El entrenador jefe Mike Vrabel anunció que ambos cornerbacks exteriores titulares han sido descartados.

Descartados:

Christian Gonzalez (CB) (Shoulder) - No entrenó en toda la semana.

Carlton Davis III (CB) (Neck) - Ausente en las tres sesiones de entrenamiento.

Mack Hollins (WR) (Calf) - El veterano receptor, que lidera a los Patriots con 15 recepciones para 209 yardas, salió del partido de la semana pasada contra Buffalo y ha sido descartado. En su ausencia, se espera que el novato WR Efton Chism III tenga muchos snaps.

Reggie Gilliam (FB) (Ankle/Knee)

Karon Prunty (CB) (Hamstring)

Channing Canada (CB) (Hamstring)

Cuestionables:

Rhamondre Stevenson (RB) (Knee) - Siguió entrenándose de forma limitada.

Christian Barmore (DT) (Shoulder) - En una mejora enorme para el frente interior de New England, Barmore pasó a participar por completo el viernes y apunta claramente a jugar.

Morgan Moses (OT) (Foot)

Christian Elliss (LB) (Chest)

Dre'Mont Jones (OLB) (Shoulder)

Charles Woods (CB) (Shoulder)

Craig Woodson (S) (Shoulder)

Sin estado para el partido (se espera que juegue):

Drake Maye (QB) (Right Shoulder) - Entrenó a pleno rendimiento toda la semana y tiene el alta completa para jugar sin restricciones.

Notas de la plantilla:

El especialista de equipos especiales Brenden Schooler (S) regresó a los entrenamientos desde la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano (NFI), pero sigue sin poder vestirse esta semana.

Para compensar sus problemas de profundidad en la posición de cornerback, los Patriots incorporaron a Mike Brown (S) al roster de 53 jugadores y se espera que suban a Kindle Vildor (CB) desde el practice squad.

Noticias de Las Vegas Raiders

Los Raiders llegan a Foxborough en un estado físico general mucho mejor que su rival, con solo una gran duda sobre su ataque: la disponibilidad de su corredor estrella.

Descartados:

Jalen Nailor (WR) (Concussion) - No entrenó en toda la semana y sigue en el protocolo de la NFL.

Trey Zuhn III (G) (Knee) - Ausente en la sesión del viernes y no estará disponible para paquetes ofensivos jumbo/heavy.

Dont'e Thornton Jr. (WR) (Hamstring) - Aunque entrenó a pleno rendimiento toda la semana mientras estaba designado para regresar de la lista de lesionados, el coordinador ofensivo Klint Kubiak confirmó que no será activado para este partido.

Cuestionable:

Ashton Jeanty (RB) (Ankle/Foot) - El eje del juego terrestre de los Raiders pasó de participar por completo el miércoles a hacerlo de forma limitada el jueves, y finalmente no entrenó el viernes debido a un problema en el pie surgido a última hora. Si Jeanty no puede jugar, el novato Mike Washington recibirá la titularidad.

Sin estado para el partido (se espera que jueguen):

Brock Bowers (TE) (Knee) - Pasó a participar por completo el jueves y el viernes, y está listo para jugar.

Jackson Powers-Johnson (G) (Groin) - Completó entrenamientos a pleno rendimiento al final de la semana y retomará su puesto de titular como guard derecho tras perderse la Semana 4.

Spencer Burford (G) (Knee), DT Foley Fatukasi (Shoulder) y LB Segun Olubi (Wrist) terminaron la semana participando por completo en los entrenamientos y no tienen restricciones de cara al domingo.







